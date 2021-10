Genève – Six policiers risquent de perdre leur poste

Dans le sillage de l’enquête sur les relations entre un patron de salon de massage et des agents, la police a pris des sanctions administratives.

Six policiers risquent de perdre leur poste

Monica Bonfanti, la commandante de la police genevoise, et Mauro Poggia, conseiller d'Etat, ont donné une conférence de presse ce vendredi.

Monica Bonfanti, la commandante de la police genevoise, et Mauro Poggia, conseiller d'Etat, ont donné une conférence de presse ce vendredi.

«Fonctionnaires de police: Savoir être au-dessus de tout soupçon». Avec son titre évocateur, la conférence de presse organisée par la police genevoise se voulait la suite logique aux révélations faites le matin même par Olivier Jornot à quelques centaines de mètres du nouvel Hôtel de police.

Le volet pénal étant mince, les suites de cette affaire se jouent désormais au niveau administratif. Au total, 26 dossiers concernant des policiers cantonaux ont été transmis à la hiérarchie. Les dix cas les plus graves se trouvent actuellement en mains du Département de la sécurité de Mauro Poggia qui pourrait prononcer soit des révocations, soit des licenciements (les deux sanctions impliquent la perte de l’emploi pour le fonctionnaire) pour six d’entre eux, actuellement suspendus. «Nos décisions seront communiquées dans les plus brefs délais», a fait savoir le magistrat.