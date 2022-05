Chansons à Lancy – Dix musiciennes genevoises se présentent au festival We Are Life Les concerts d’Urgence Disk s’offrent une partie de campagne en occupant du 11 au 15 mai la Dépendance de la Villa Bernasconi. Deux concerts chaque soir, chanson, folk, rock ou déluré. Fabrice Gottraux

Zou Züzka DR

D’où vient cette voix extraordinaire, moitié machine mangée de nappes électroniques flottantes, moitié mélodie à danser issue d’un terroir qu’on devine rural et ancien? Un tambour, une flûte, un bourdon. C’est la chorale étrange d’une musique immémoriale – gospel, auvergnate, slave, ailleurs encore? – revisitée avec les outils, et le regard, du XXIe siècle. Signé Zou Züzka, musicienne genevoise à l‘identité mystérieuse. À voir sur scène mercredi prochain, 11 mai, dans le cadre du festival We Are Life, alias les concerts d’Urgence Disk.

Pour suivre l’étonnante Zou Züzka et ses sœurs festivalières – Selva Nuda, Brize, Stefanie Quastana, Darkine, Maureen et les autres – rendez-vous dans la Dépendance de la Villa Bernasconi, bâtiment annexe dévolu aux fêtes et autres événements collectifs de la commune de Lancy. Deux concerts à suivre chaque soir, le premier à 18 h 30, le second à 20 h 30 – sauf dimanche pour le final, à 16 h puis 17 h 30.

Compilation d’artistes genevoises

Compter également avec Lucifer Sîn-Alco, anciennement Shiko Hito, abracadabrant duo chantant les vacances, les drogues et l’amour. À l’affiche encore, ajouter Ludiane Pivoine, Erida et Vanessa B. Dix artistes au total, issues du fertile terreau musical genevois, réunies pour partie sur une compilation éditée par le nommé Baron, tenancier et programmateur infatigable de la petite échoppe de disques également scène live hyperactive, fameux Urgence Disk au rez de l’Usine. Les autres musiciennes apparaissent sur un deuxième volume frais paru. Au final, treize disques seront publiés sur cinq ans, tel un who’s who de la scène genevoise.

