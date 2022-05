États-Unis – Crime raciste: au moins dix morts, en majorité des Afro-Américains Un homme armé a ouvert le feu dans un magasin d’alimentation de Buffalo dans l’État de New York, aux États-Unis, ce samedi 14 mai 2022, tuant dix personnes et en blessant trois autres. Le FBI a annoncé étudier la piste d’une possible «motivation raciale» du tireur arrêté.

La fusillade a eu lieu dans un supermarché de Buffalo. Getty Images via AFP

Un jeune homme blanc lourdement armé a ouvert le feu samedi dans un supermarché de Buffalo, dans le nord de l’État de New York, faisant au moins dix morts, dont une majorité d’Afro-Américains, le FBI disant enquêter sur un crime raciste.

«Nous enquêtons sur cet incident comme étant à la fois un crime motivé par la haine et une affaire d’extrémisme violent à motivation raciale», a déclaré Stephen Belongia, agent spécial chargé du bureau de Buffalo du FBI, lors d’une conférence de presse dans cette ville septentrionale de l’État de New York, au bord du lac Erié, juste à la frontière du Canada.

Le quartier ciblé majoritairement afro-américain

Le tueur présumé – qui a été arrêté sur place -- est un jeune homme de 18 ans, blanc, qui était équipé d’un gilet pare-balles, d’un casque et d’une caméra pour diffuser son crime en direct sur les réseaux sociaux, a indiqué à la presse le chef de la police de Buffalo, Joseph Gramaglia. D’après la police, «dix personnes ont été tuées» et trois autres blessées. Parmi elles, 11 personnes étaient des noirs et deux étaient des blancs, dans ce quartier majoritairement afro-américain de Buffalo.

La commissaire Gramaglia a expliqué que le tueur présumé a d’abord tiré sur quatre personnes sur le parking du supermarché américain Tops, en tuant trois d’entre elles, avant d’entrer dans le commerce. Là, un garde de sécurité, ancien policier à la retraite, a tiré sur l’assaillant mais ce dernier protégé par son gilet pare-balles, n’a pas été blessé et a abattu ce garde.

Un crime diffusé sur Twitch

Lorsque la police est arrivée sur les lieux en milieu d’après-midi, l’homme armé a dirigé son arme contre lui au niveau du cou mais s’est finalement rendu aux forces de l’ordre, selon le commissaire Gramaglia. Pour le shérif du comté d’Erié, John Garcia, cette attaque est «un crime motivé par la haine et raciste», perpétrée par «le mal incarné».

L’assaillant, qui portait une caméra, a tenté ou commencé de diffuser son crime sur la plateforme Twitch, laquelle s’est déclarée «dévastée» et a promis une «tolérance zéro contre toute forme de violences». Le réseau social a déclaré que le compte de l’assaillant avait été «suspendu de manière définitive» et qu’il «surveillait tous les comptes susceptibles de rediffuser ce contenu. Des médias américains ont également évoqué un «manifeste» à caractère raciste qui aurait été diffusé sur internet et les réseaux sociaux, comme c’est souvent le cas dans les crimes commis par des suprémacistes blancs.

Devant la presse, le procureur local du comté John Flynn a d’ores et déjà annoncé que le suspect serait inculpé de meurtre avec préméditation. Le maire de Buffalo, un Afro-Américain, Byron Brown, a précisé à la télévision locale New York One que le tueur présumé avait fait plusieurs heures de voyage pour commettre son crime dans un quartier majoritairement noir de Buffalo.

Les fusillades et meurtres en série aux États-Unis sont de manière tragique quasi quotidiennes et la criminalité par armes à feu est en augmentation dans les grandes villes comme New York, Chicago, Miami ou San Francisco, notamment depuis la pandémie de 2020.

AFP

