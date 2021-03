Instruction publique genevoise – Dix minutes d’école en moins? Des parents dubitatifs Un sondage d’associations de parents d’élèves montre qu’elles ne sont pas convaincues par le projet de réforme du primaire. En revanche, elles adhèrent à la note de français unique et au passage à deux semestres. Sophie Simon

Les parents d’élèves ne sont pas convaincus par la réforme de l’école primaire EP21. AFP

Un sondage des membres de la Fédération des associations de parents d’élèves de l’enseignement obligatoire révèle que 53% d’entre eux ne sont pas convaincus par le projet de réforme de l’école primaire EP21. Ils sont notamment contre un horaire diminué de dix minutes par jour et d’une heure le mercredi.

Comme le syndicat d’enseignants SPG avant eux, les sondés se sont prononcés pour la note unique de français (71% des participants) et la semestrialisation des évaluations (57% des participants). «Beaucoup de parents disent n’avoir jamais bien compris la distinction entre français I et II ou n’y voyaient pas d’intérêt», décrivent les résultats du sondage. Quant au passage à deux semestres au lieu de trois trimestres, l’engouement est un peu moins fort: «la principale crainte exprimée est une perte de contact avec les familles, les parents craignent que la communication à l’issue du premier trimestre ne soit pas maintenue et qu’une distance s’installe avec l’école. Ils craignent aussi que les enfants en difficulté d’apprentissage ne soient pas repérés et soutenus par les enseignants.»