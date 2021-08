À la découverte de la Suisse – Dix hôtels design à prix sympa Passer une nuit dans un établissement stylé, à moins de 200 fr. la double? Oui, c’est possible! On se dépêche de sauter sur les tarifs early bird ou prepaid pour un week-end évasion. Isabelle Jaccaud (Travelcontent)

Premier boutique-hostel de Suisse, le Silo Hostel était à l’origine, en 1912, un entrepôt de la ville de Bâle pour le stockage du blé et du cacao. DR

Genève: Hotel N’vY

DR

Dans ce 4 étoiles supérieur, on aime l’ambiance urbaine entre street art et pop art. Les sculptures et le mobilier design transforment le séjour en une expérience des sens, rehaussée par l’éclairage original et le jeu des couleurs. Clin d’œil à la génération Y, N’vY, tire son nom du langage SMS et signifie envie, désir. À deux pas du lac, l’hôtel est idéal pour se détendre, prendre un cocktail signature, profiter.

Que découvrir? Les Bains des Pâquis, balade sur les quais, paddle ou croisière sur le Léman, musée Patek Philippe.

Prix: la double dès 170 fr.