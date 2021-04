Les salles de cinéma vous attendent – Dix films à voir sur grand écran Notre sélection à l’affiche près de chez vous, pour les petits et les grands. Cécile Lecoultre

«There Is No Evil», un chef-d’œuvre du cinéma iranien, Ours d’or au Festival de Berlin. Trigon-film.org

1. «There Is No Evil»

Les cinémas rouvrent avec au moins un immense film: «There Is No Evil», de l’Iranien Mohammad Rasoulof, Ours d’or à Berlin. Divisant son film en quatre volets autonomes mais reliés par la thématique de la peine de mort – un tabou en Iran –, le cinéaste met en place un dispositif où la question douloureuse s’introduit dans chaque chapitre avec une habileté folle, prenant des chemins narratifs totalement différents d’une histoire à l’autre. «There Is No Evil» («Le diable n’existe pas») ne fait pas mentir son titre et opère un retournement fantastique: plutôt que d’accuser le mal, il montre avec subtilité comment ses compatriotes résistent, vivent dans le malaise de leur conscience. Rasoulof réussit ainsi l’exploit de quitter le rivage de la honte en montrant le souci moral d’Iraniens, légitime motif de fierté sous le couvercle social des mollahs. Un film qui doit gonfler le cœur de ses compatriotes (pour ceux qui arrivent à le voir) et qui donne une fantastique leçon de cinéma et d’engagement au reste du monde. B.S