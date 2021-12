Découverte et bien-être – Dix expériences uniques au spa pour oublier le froid

Abo Stations d’hiver en Suisse Des pistes au saut du lit

En été, on rêve de plonger dans la mer depuis son bungalow. Le même principe en hiver s’appelle «ski in, ski out». Fini les complications et les transferts, vive la liberté. Voici sept hébergements attrayants pour passer des vacances au cœur des montagnes.