Espaces verts genevois – Dix des onze pataugeoires de Genève sont accessibles La majorité des bassins ont rouvert. Ils avaient dû fermer après l’application d’un revêtement que les enfants risquaient d’ingérer. Nils Gauderlot

La pataugeoire du parc Bertrand, à Champel. LAURENT GUIRAUD

Dix des onze pataugeoires genevoises sont de nouveau accessibles. Environ trois semaines après leur premier remplissage, huit d’entre elles avaient dû être vidées en raison de l’écaillement de la nouvelle couche de peinture appliquée au mois de mai. Les bassins sont restés fermés en juin alors que les températures grimpaient, au grand dam des bambins de la ville.

Cet épisode de fragilité était dû à une application trop rapide des revêtements par une entreprise externe, selon les explications d’Anna Vaucher, membre de la direction du Département des finances, de l’environnement et du logement de la Ville de Genève. L’écaillage représentait un risque potentiel d’ingestion, en particulier pour les jeunes enfants, principaux utilisateurs de ces installations. Il pouvait également provoquer un blocage des filtres.

Afin de résoudre ce problème persistant d’effritement, la Ville a mobilisé le Service des espaces verts qui a nettoyé les pataugeoires à l’aide d’un jet d’eau à haute pression pour éliminer la peinture dans les zones où son adhérence était insuffisante.

Exception des Franchises

La situation s’est nettement améliorée. Si, il y a un mois, huit pataugeoires municipales étaient encore fermées, aujourd’hui seul le bassin du parc des Franchises reste inaccessible. Les dix autres bassins sont ouverts: le bois de la Bâtie, le parc Beaulieu, le parc de Bourgogne, la couverture des voies CFF - Saint-Jean, le parc Cayla / Promeneur Solitaire, le parc Mon Repos, le parc Trembley, Montbrillant-Voie Creuse, le parc Bertrand et celui de La Grange.

La pataugeoire du parc Beaulieu a été le premier bassin pour enfant inauguré à Genève, il y a plus de soixante ans, en 1959. Dix autres pataugeoires ont été ajoutées au fil du temps. La dernière en date, celle du bois de la Bâtie, propose deux bassins et des jeux d’eau, pour le plus grand plaisir des enfants.

