Les vagues de chaleur tuent. Ces trois dernières années, les victimes de canicules ont augmenté de… 61% dans les cohortes de plus de 65 ans pour atteindre, selon une étude de Yale et de l’Agence internationale de l’énergie (AIE), le chiffre de plus de 300’000 par an! Et à l’évidence, ces sombres perspectives vont encore s’aggraver. La climatisation, que l’on a longtemps associée dans les pays tempérés à un confort presque superflu, devient une urgence sanitaire sur une planète où plus de 3,5 milliards d’êtres humains seront exposés à des températures extrêmes de plus en plus fréquentes.

L’AIE s’en inquiète très sérieusement depuis 2018 et un fameux rapport qui indique que les besoins en climatisation vont tripler dans les trois prochaines décennies. Dans le monde, seuls 8% des logements sont climatisés contre neuf sur dix aux États-Unis et au Japon. La croissance des climatiseurs suit une courbe quasi exponentielle. À tel point que les besoins en électricité pour tempérer les appartements et les bureaux grimpent plus vite que les autres usages de l’électricité, à un rythme effrayant de + 10%, avec à la clé des fuites de réfrigérants qui sont de puissants gaz à effet de serre. Et pour ne rien arranger, les appareils sont souvent de piètre qualité, sauf au Japon où les normes sont les plus sévères. En Suisse ou en Europe du Nord en général, la climatisation est l’exception et généralement remplacée par de simples ventilateurs et des systèmes de circulation d’eau froide dans les immeubles de bureaux. Dans les pays du pourtour méditerranéen, en Afrique, en Amérique latine et dans une bonne partie de l’Asie, la climatisation s’impose dans l’urgence.

«L’efficacité des climatiseurs peut être améliorée d’un facteur 5, tout en diminuant la consommation d’électricité d’au moins 50% par rapport aux meilleurs appareils vendus sur le marché.»

Au rythme de dix appareils vendus par seconde dans le monde, les climatiseurs consommeront d’ici à 2050 l’équivalent de la consommation annuelle des États-Unis, si rien n’est entrepris pour améliorer leur efficacité. Une folie énergivore d’autant plus inquiétante que la source d’électricité utilisée est encore majoritairement d’origine fossile. Ainsi, en été, la consommation d’électricité produite à partir de gaz augmente à nouveau en Italie et en Grèce; c’est l’effet des climatiseurs qui tournent jour et nuit dans les villes les plus exposées. À l’inverse de l’Espagne ou du Portugal, où l’essentiel de l’électricité est d’origine renouvelable (solaire, éolien). Si une meilleure isolation des bâtiments et un urbanisme mieux adapté sont la clé pour résoudre le problème à long terme, il est impératif d’interdire et de remplacer les climatiseurs de mauvaise qualité, tout en misant sur l’innovation technologique.

Selon les travaux du Rocky Mountain Institute (RMI), fondé par le pionnier des économies d’énergie et le père spirituel du «négawatt» (le meilleur kWh, c’est celui qu’on ne produit pas), Amory Lovins, l’efficacité des climatiseurs peut être améliorée d’un facteur 5, tout en diminuant la consommation d’électricité d’au moins 50% par rapport aux meilleurs appareils vendus sur le marché. Pour un confort tout à fait acceptable et cela même dans les régions les plus vulnérables, en particulier dans les régions au climat humide. La solution passe par un procédé qui consiste à déshumidifier l’air ambiant avant de le refroidir – ce que fait précisément notre corps quand il transpire. De nouveaux matériaux déshydratants font leur apparition sur le marché, couplés à des réfrigérants neutres pour l’environnement. Ils sont le résultat d’un concours (The Global Cooling Prize) piloté par une coalition emmenée par le RMI, le milliardaire Richard Branson et des universités technologiques indiennes. L’objectif fixé par Amory Lovins semblait inatteignable. Or, bonne nouvelle, deux sociétés lauréates du concours annoncent vouloir commercialiser ces nouveaux climatiseurs en 2025 déjà. Un progrès tant attendu et si urgent.

