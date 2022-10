60e anniversaire – Dix choses que vous devriez savoir sur «Love me Do» Le premier enregistrement des Beatles est sorti en octobre 1962. Voilà qui se fête! Petit quiz sur ce tube inaugural. Jérôme Estebe

The Beatles en 1962., si mignons. On les mangerait. GETTY IMAGES

«So pleeeeaaase… Love me do.» Nous sommes en octobre 1962. Le monde découvre, ébahi et ravi, le premier 45 tours d’un groupe anglais, plein de peps, de musicalité et de fraîcheur. Les Beatles, donc. Durant la décennie suivante, ces quatre-là vont régner en joyeux maîtres sur la pop planétaire, avec une série d’albums qui demeurent inouïs et inégalés encore aujourd’hui. On ne va pas vous refaire le topo.