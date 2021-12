Rétrospective – Dix articles culturels qu’on a aimé lire et écrire en 2021 Au terme d’une année chamboulée, sélection subjective de bonnes histoires grappillées dans les pages culture de la «TdG». Jérôme Estebe

La naissance d’un orchestre vue par une étudiante de la HEAD de passage à la «TdG». LÉONIE COURBAT/HEAD

Ce ne sont pas forcément des articles qui ont fait des milliards de clics. Qui ont affolé les réseaux sociaux ou aimanté les commentaires fiévreux. Mais des rencontres épatantes, de chouettes histoires, humaines ou insolites, que les journalistes ont pris plaisir à nous raconter et nous à lire. Voilà donc notre top 10 culturel de l’an de grâce 2021 dans la «TdG».

L’homme-chevreuil: sept ans de vie au fond des bois

Geoffroy Delorme, alias l’homme-chevreuil, dans la forêt domaniale de Bord-Louviers, là où l’Eure croise la Seine dans l’est de la Normandie. GEOFFROY DELORME

Geoffroy Delorme a vécu seul sept ans en forêt, partageant le quotidien des chevreuils jusqu’à se faire adopter. Il raconte son expérience dans un livre et à notre reporter.

«Faire un violon, c’est un acte méditatif»

Le maître luthier François Lebeau dans son magasin et atelier genevois. LAURENT GUIRAUD

Maître luthier établi à Genève depuis 2015, François Lebeau nous a ouvert les portes de son atelier, d’où sortent chaque année une petite poignée de bijoux boisés et prisés. Belle rencontre.

L’affaire des fauteuils de Biden et Poutine

La Société de lecture, qui existe depuis 1818, abrite dans ses salons les fauteuils Louis-Philippe sur lesquels se sont assis Joe Biden et Vladimir Poutine. Société de Lecture/DR

Une rencontre majuscule et une jolie petite histoire. Comment la Société de lecture a mis à disposition quatre fauteuils et vingt chaises pour recevoir les séants du sommet Biden-Poutine.

Descendu du siège de maire, Rémy Pagani crée des fauteuils

Réalisée en marbre, «Tulipe» a la réputation d’être confortable. DANY MALU

Fauteuils et politique encore. Ne nous croyez pas obsédés: c’est juste une coïncidence. Rémy Pagani fut treize ans conseiller administratif en Ville de Genève mais possède d’autres talents que celui de la politique: on le savait écrivain, il est aussi designer.

Les étudiants de la HEAD dessinent la «TdG»

Une des illustrations créées pour l’occasion. NAWFEL ROUIBAH/HEAD

La plus chouette expérience de l’année. Début décembre, une quinzaine d’étudiant-e-s en illustration de la Haute École d’art et de design (HEAD) envahissent nos locaux. Leur objectif? S’emparer des pages de ce journal, afin d’en illustrer une grande partie du contenu. Résultats épatants.

Podcast de science-fiction: «Covid, les mondes d’après»

Jeudi 11 mars 2021. Dans les locaux de la «TdG», enregistrement du podcast «Covid, les mondes d’après» par Layla Hasan Shlonsky, comédienne. LUCIEN FORTUNATI

Pour un podcast printanier, la rédaction de la «TdG» a sélectionné cinq textes originaux, écrits par les lectrices et les lecteurs, pour raconter ce qu’il adviendrait du virus et de l’humanité dans 50, 100 ou 1000 ans… Les textes, cinq nouvelles au total, sont lus par des comédiennes et comédiens romands.

Sauver un papyrus égyptien: mode d’emploi

Ce «Livres des Morts» ou «Livre pour sortir au jour» est une œuvre d’art exceptionnelle, un des trésors de la collection Martin Bodmer. PIERRE ALBOUY

La restauratrice Florence Darbre s’attaque à la préservation d’un exemplaire du «Livre des Morts» datant de 1000 av. J.-C., fleuron de la collection Martin Bodmer. Émouvant.

«Miss Djeck», l’éléphante tuée d’un coup de canon à Genève en 1837

«Miss Djeck» à l’époque où elle jouait «L’éléphant du roi de Siam» au Théâtre du Cirque Olympique. BNF

La triste histoire d’une éléphante indienne venue mourir dans les fossés de notre ville en 1837.

«Un parfum pour se sentir bien avant tout»

Pour Givaudan, Shyamala Maisondieu crée des vapeurs entre audace et respect des codes. ALEXANDRE ISARD ALEXANDRE ISARD

Parfumeuse chez Givaudan, notamment cocréatrice d’Idôle pour Lancôme, Shyamala Maisondieu exhale ses notes de fond sur l’île grecque où elle se ressource le nez en l’air.

Mona Chollet vole au secours de l’amour hétérosexuel

Mona Chollet autopsie les relations amoureuses entre homme et femme, gangrenées par la culture patriarcale. DeuxPlusQuatre

Parlons d’amour pour finir. L’essayiste genevoise Mona Chollet analyse comment la culture patriarcale gangrène l’harmonie amoureuse entre homme et femme. Touffu et convaincant.

Jérôme Estèbe dirige la rubrique culturelle et le supplément du week-end. Il couvre, en particulier, les sujets gastronomiques et œnologiques. Il est titulaire du prix du journalisme local de la Berner Zeitung millésime 2002. Plus d'infos

Vous avez trouvé une erreur?Merci de nous la signaler.