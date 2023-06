Tennis – Dix ans après, Stan Wawrinka jouera à Gstaad L’ancien numéro trois mondial sera présent au Swiss Open de Gstaad (15 au 23 juillet). Le Vaudois ne sera pas le seul vainqueur en Grand Chelem présent dans les Alpes bernoises puisque Dominic Thiem est aussi annoncé.

Stan Wawrinka sera la principale tête d’affiche du tournoi de Gstaad. AFP

Dix ans après, il est de retour! Stan Wawrinka (ATP 89) disputera la prochaine édition du Swiss Open de Gstaad, du 15 au 23 juillet. Le Vaudois de 38 ans, éliminé avec les honneurs par l’Australien Thanasi Kokkinakis, mercredi passé, au deuxième tour du tournoi de Roland-Garros, n’a plus foulé la terre battue de l’Oberland bernois depuis 2013, et son abandon en quarts de finale contre l’Espagnol Feliciano Lopez.

Un retour aux sources qui réjouit particulièrement l’ancien numéro trois mondial, lui qui avait effectué ses débuts sur le circuit ATP à Gstaad en 2005. «Jouer devant les fans suisses est toujours très spécial, a reconnu le Suisse, dans le communiqué du tournoi ATP 250. Je suis très heureux de retrouver les spectateurs suisses dans le cadre magnifique des montagnes bernoises, où j’ai de nombreux beaux souvenirs depuis le début de ma carrière.»

Hüsler et Stricker présents

L’homme aux trois titres en Grand Chelem (Open d’Australie 2014, Roland-Garros 2015 et US Open 2016) ne sera pas le seul joueur présent à avoir remporté un Majeur. Vainqueur à Flushing Meadows en 2020, Dominic Thiem (ATP 92) sera aussi présent sur la Roy Emerson Arena. Gâté, le public helvétique pourra également voir à l’œuvre le Zurichois Marc-Andrea Hüsler (ATP 84), numéro un suisse, et le Bernois Dominic Stricker (ATP 116). Les deux Alémaniques ont de bons souvenirs dans la station bernoise puisqu’ils avaient remporté ensemble le titre en double en 2021.

Les organisateurs ont d’ores et déjà confirmé la présence de plusieurs autres joueurs de renom. L’Espagnol Roberto Bautista Agut (ATP 24), l’Allemand Jan-Lennard Struff (ATP 28) et le Canadien Denis Shapovalov (ATP 32) feront partie des prétendants au titre. L’Italien Lorenzo Sonego (ATP 48), le Français Arthur Rinderknech (ATP 78) et le Chinois Zhizhen Zhang (ATP 71), récent quart de finaliste au Masters 1000 de Madrid, ont aussi été annoncés.

