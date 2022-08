Histoire criminelle – Dix ans après, la tuerie de Chevaline reste une énigme Le 5 septembre 2012, trois touristes britanniques ainsi qu’un cycliste français étaient abattus par balle sur un chemin forestier au sud du lac d’Annecy. Qui est derrière ce crime épouvantable, ayant laissé deux enfants orphelines? Quel en était le mobile? Retour sur les multiples pistes suivies dans cette affaire. À ce jour, elles n’ont rien donné. Cathy Macherel

Trois jours après le drame, une gerbe a été déposée à proximité de la scène du crime, tandis que la police en empêche l’accès. AFP

Dix ans déjà. Et toujours pas de réponses. Cela fait dix ans que les enquêteurs travaillent sur l’une des affaires les plus énigmatiques de l’histoire criminelle récente. À la clé, des milliers d’heures d’analyses de terrain, des auditions de quelque 700 témoins, une centaine de commissions rogatoires internationales, des interrogatoires à la pelle, des gardes à vue aussi. Et au bout, des dizaines de pistes suivies, mais qui n’ont rien donné. Une décennie après le meurtre de trois membres d’une famille britannique d’origine irakienne et d’un habitant de la région, l’affaire de Chevaline a usé son lot de procureurs et ouvert plus de questions qu’elle n’a apporté d’explications.