Liberté de réunion – Dix activistes du climat sont acquittés Ces militants d’Extinction Rebellion ont manifesté à Genève durant le Covid, pour soutenir les nouvelles pistes cyclables. Xavier Lafargue

Les militants d’Extinction Rebellion et leurs avocats étaient attendus par une vingtaine de sympathisants devant le Palais de justice ce 3 juin. À l’issue du procès, ils ont tous été acquittés. LAURENT GUIRAUD

À l’heure du café, ce 3 juin, un petit attroupement s’est formé devant le Palais de justice. Quelques minutes après, la salle G2 est pleine comme un œuf. Et sur le banc des accusés, on joue des coudes! À tel point que deux des onze prévenus doivent prendre place au deuxième rang, avec leurs avocats. Quelques heures plus tard, ils vont être acquittés, en bloc.