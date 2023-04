Conflit conjugal – Divorce: des pistes pour limiter les dégâts sur l’enfant Dans une séparation, le plus dur pour junior serait le conflit parental. On a sondé à ce sujet un spécialiste en la matière, le thérapeute de couple et de famille Philippe Lechenne. Interview. Katia Berger

Et ils ne vécurent pas heureux. Au contraire, les voici qui s’entredéchirent. Arrivée la fatale séparation, les tensions sont à leur comble. On se bat pour la garde de la progéniture, le toutou, les finances et le partage des biens. C’est l’engrenage. Quoique ni papa ni maman ne le souhaitent, les enfants subissent les effets collatéraux des hostilités. Comment les protéger?

Dans une analyse publiée récemment par le «Journal de l’UNIGE», on lisait: «Ce qui est délétère pour l’enfant, c’est moins la séparation que les conflits entre les parents.» Nous avons voulu creuser cette affirmation en interrogeant Philippe Lechenne, thérapeute de couple et de famille depuis 1980, directeur durant dix-sept ans de l’Office protestant de consultations conjugales et familiales (OPCCF) à Genève.

Que pensez-vous du constat énoncé par le «Journal de l’UNIGE»? Je pense qu’il n’y a pas de ménage sans conflit. L’équilibre du couple ne réside pas dans l’absence de conflit, mais dans la qualité de sa résolution. Tout parent apprend à ses enfants à aimer, mais aussi à gérer le conflit. Parmi les époux qui se séparent, certains rencontrent ce qu’on appelle des «conflits de gestion de la collaboration». Or un couple qui divorce «bien» cherche à collaborer pour le bien des enfants, en faisant la différence entre conflit conjugal et fonction parentale.

Quel est le risque sinon? Si l’on confond le niveau conjugal et le niveau parental, il est difficile de ne pas avoir des enfants instrumentalisés dans la dynamique conflictuelle. Ça se fait en général involontairement, en perdant de vue l’intérêt de l’enfant dans le drame passionnel en cours. Avec un enfant de 0 à 15 ans, il faut qu’une explication soit donnée, mais aussi une certaine garantie que papa et maman sont capables de s’entendre pour lui. Et les gens qui agissent ainsi sont nettement majoritaires.

«L’équilibre du couple ne réside pas dans l’absence de conflit, mais dans la qualité de sa résolution.» Philippe Lechenne, thérapeute de couple et de famille

Jusqu’à quel point faut-il préserver l’enfant en cas de conflit? Le conflit appartient au genre humain, il se développe partout. Déjà intrinsèquement, puisqu’on a tous des ambivalences, des contradictions, des conflits internes. Deux situations peuvent être problématiques pour un enfant: la séparation qu’il n’a pas vu venir, quand on a trop bien caché les conflits; et la séparation qui résulte d’une relation si ouvertement conflictuelle qu’elle en devient insupportable. La pire des choses, pour l’enfant, c’est l’incompréhension; la meilleure, c’est qu’il soit rassuré que le désamour du couple ne lui enlèvera pas ses parents. Il lui faut un récit; et les parents qui lui livrent une histoire respectueuse de chacun sont les mieux armés pour collaborer en vue de son bien.

L’enfant connaît-il forcément une phase de rejet de l’un de ses parents? Ce qu’on voit le plus fréquemment, c’est que le parent qui a la garde principale de l’enfant reçoit plus d’agressivité de sa part, parce qu’il offre le milieu le plus «sécure». Il faut garder à l’esprit que l’enfant est acteur d’un jeu duquel il va essayer de tirer bénéfice. Il attise, il vérifie ce qui est solide, ce qui est fragile. À la séparation, il se dit aussi: «Si mes parents sont à ce point-là pas d’accord, je peux aussi ne pas l’être.» Le bénéfice secondaire d’un enfant, dans le divorce, c’est qu’il acquiert une certaine maturité, y compris pour faire sa place. Avec des parents qui s’aiment tout le temps, c’est parfois difficile de se situer.

L’éclairage d’une jeune Afficher plus Julie, 21 ans, en avait 7 au moment où ses parents se sont séparés, sous le régime de la garde alternée. Pour elle, le conflit parental a été plus difficile à vivre que la rupture physique: «Le traumatisme principal est né de l’agressivité qui s’exprimait entre mon père et ma mère, et de la difficulté de voir l’un ou les deux souffrir à cause de l’autre.» L’aspect de la séparation qui lui a causé le plus de souffrance, cependant, elle le situe dans «l’instabilité que ça engendre, surtout si le divorce est géré de manière ambiguë». D’après elle, un rapport de coparentalité saine ne s’est mis en place qu’au bout d’une dizaine d’années. «Jusque-là, je ne me sentais pas le centre de leurs discussions, même quand j’en étais l’objet», déplore-t-elle. Enfin, à la question de savoir si elle a gagné quelque chose à la séparation de ses parents, elle répond: «J’ai appris l’adaptation et j’ai reçu une double éducation, ce qui me rend finalement plus riche.» Avant de conclure: «Et on va pas se mentir, des fois, c’est agréable de prendre l’air de l’un ou de l’autre!»

Observe-t-on des schémas récurrents chez les enfants de parents séparés parvenus à l’âge adulte? Un adulte qui a vécu le divorce de ses parents est plus imprégné d’une culture selon laquelle un couple peut ne pas tenir – s’il veut alors à tout prix réussir son propre mariage, il se met déjà une certaine pression. Quoiqu’il en soit, notre psychisme se développe sur la base de notre capacité à nous séparer. L’autonomisation du tout-petit ne consiste en rien d’autre. Un enfant instrumentalisé dans des relations difficiles, par contre, pourra développer une image négative de lui-même et sera tenté de la mettre à l’épreuve dans ses propres relations.

Un conseil aux parents qui peinent à maintenir le lien de la coparentalité? Quelqu’un qui se fait destructeur dans un conflit conjugal est mû par un trouble qui vient de loin, bien avant l’existence du couple. L’histoire des partenaires qui mettent de la violence dans le conflit doit alors être revisitée dans un parcours thérapeutique, où l’intervenant ne s’en tient pas aux griefs exprimés contre le partenaire, mais remonte à ce que la personne vit depuis fort longtemps, et qui excède le cadre du couple.

