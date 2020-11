La péninsule débordée – Divisée, l’Italie joue avec le virus comme à la roulette russe La seconde vague a frappé une Italie impréparée. Le système sanitaire transalpin est au bord de la rupture. Dominique Dunglas Rome

Une malade du Covid-19 est transférée vers une unité de soins provisoire de l’armée pour décharger les hôpitaux de Milan, confrontés à un «tsunami» de patients. KEYSTONE

Une infirmière, revêtue d’une combinaison médicale blanche et poussant un chariot rempli de bouteilles d’oxygène, remonte la longue file d’ambulances et de voitures qui stationnent depuis des heures devant l’entrée du service d’urgence de l’hôpital Cotugno de Naples. Dans sa Fiat Panda, un homme se sent mal. Il respire avec difficulté et l’oxymètre indique 92 alors que la valeur ne doit pas descendre sous 95. L’infirmière le connecte avec un masque à oxygène. Mais le malade est contraint de rester dans sa Panda transformée en lit d’hôpital provisoire.