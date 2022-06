Athlétisme – Ditaji Kambundji flambe à Genève En feu sur 110 m haies samedi à Champel, la Bernoise a réalisé les minima pour les Championnats du monde. D’autres Suisses se sont également rassurés lors d’AtletiCAGenève. Pascal Bornand Champel

La Suissesse Ditaji Kambundji en action sur le 100 m haies, lors de la 34e édition d’AtletiCAGeneve, ce samedi 11 juin au Stade municipal du Bout-du-Monde à Champel. keystone-sda.ch

A Genève, les athlètes helvétiques bénéficient souvent de conditions idéales pour lancer leur saison estivale. La piste de Champel est réputée rapide et la concurrence internationale est autant inspirante qu’aspirante. Ce samedi, la 34e édition d’AtletiCAGenève n’a pas manqué à son obligeance. Sur 100 m haies, elle a poussé la Bernoise Ditaji Kambundji à l’exploit. Comme en 2021 déjà (12’’92), la championne d’Europe juniors a établi un nouveau record personnel en 12’’81, le 4e chrono européen de la saison. Dans ce même élan, le sauteur vaudois Loïc Gash a décollé en hauteur (2,27 m) et la sprinteuse tessinoise Ajla Del Ponte a passé la vitesse supérieure sur 100 m (11’’16). De bon augure avant l’été.



Ditaji Kambundji qualifiée pour les Mondiaux

«Cette fois, on peut commencer», s’est exclamée Ditaji Kambundji (20 ans) en commentant sa performance. Après un 100 m de rodage à Langenthal (11’’47) et une première série «un peu passive» en 12’’92, la sœur cadette de Mujinga est sortie comme une diablesse de ses starting-blocks. Puis, dans le sillage de la Jamaïcaine Crystal Morrison (12’’69) et de la Française Laetitia Bapte (12’’80), elle s’est sentie pousser des ailes. Du coup, minima en poche, elle pourra s’envoler le cœur léger vers les Mondiaux d’Eugene (EU) et les Européens de Munich. «Genève me porte bonheur, c’est super!»

Regain de confiance pour Alja Del Ponte

Ajla Del Ponte s’est rassurée sur 100 m, samedi à Champel. keystone-sda.ch

Au Bout-du-Monde, Alja Del Ponte se sent aussi à l’aise. Ce samedi, elle a profité de l’énergie positive du relais 4 x 100 m (crédité de 43’’04) et de ses bonnes sensations matinales pour confirmer un état de forme en nette progression. Seule contrariété: une pointe de vent un brin excessif (+2,4 m/s). Blessée durant l’hiver, le recordwoman suisse du 100 m a laissé du temps au temps pour se reconstruire et se remettre en piste. «Ça n'a pas toujours été facile mais je ne suis pas quelqu’un qui perd courage. Là, la confiance est là et les jambes suivent bien.»

«A ce moment de la saison, il est normal de se chercher encore, de tâtonner.» Loïc Gash, sauteur en longueur

On l’imaginait un peu dans le dur après ses sauts moyens en Ligue de diamant, à Birmingham (2,18 m) et jeudi passé à Rome (2,15 m). En franchissant 2,27 m à son troisième essai et en poussant trois cris de délivrance, Loïc Gash a rassuré tout le monde. Mais pas tant lui-même. «Il n’y avait pas de raison de s’alerter. A ce moment de la saison, il est normal de se chercher encore, de tâtonner. Ce n’était qu’une question de temps et de réglages. Là, ça commence à prendre forme. C’est bon pour la tête», indiquait le vice-champion du monde en salle.

Angelica Moser doit commencer à gamberger

Si la perchiste Angelica Moser, chou blanc comme à Rome, doit tout de même commencer à gamberger un peu, la Fribourgeoise Audrey Werro est aux anges après son cavalier seul sur 800 m et son record personnel (2’00’’28) qui disent tout à la fois son talent et son culot. Championne d’Europe U20 en titre, la Fribourgeoise osera cette saison un autre exploit aux Mondiaux de Cali.



