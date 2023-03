Organisation primée – Distinction internationale pour le Club suisse de la presse L’organisation a reçu le Prix 2022 du Groupe des ambassadeurs francophones de Genève. Antoine Grosjean

Pierre Ruetschi, qui a succédé en 2019 à Guy Mettan à la direction du Club suisse de la presse (en présence du conseiller d’État Serge Dal Busco, à gauche), va bientôt prendre sa retraite. MAURANE DI MATTEO

À l’occasion de la Journée mondiale de la francophonie, le Club suisse de la presse s’est vu décerner ce lundi le Prix 2022 du Groupe des ambassadeurs francophones (GAF) de Genève. Ce dernier, émanation de l’Organisation internationale de la francophonie (OIF), récompense chaque année une personnalité et une institution qui se sont particulièrement illustrées en faveur de la promotion des valeurs caractérisant la francophonie.

«Le français reste la première langue du Club suisse de la presse.» Pierre Ruetschi, directeur

Aux côtés du Club suisse de la presse, primé dans la catégorie des institutions, le GAF a distingué Ngozi Okonjo-Iweala, directrice générale de l’Organisation mondiale du commerce. Les prix ont été remis au Palais des Nations, sous la haute autorité de Georges Naykseu-Nguefang, représentant permanent de l’OIF auprès des Nations Unies à Genève et à Vienne, et en présence de Tatiana Valovaya, directrice générale de l’ONU à Genève.

Président et directeur honorés

Le Club suisse de la presse, son président, Denis Étienne, et son directeur exécutif, Pierre Ruetschi, se sont dits extrêmement honorés de ce prix: «Le français reste la première langue du Club, rappelle Pierre Ruetschi. Une institution comme la nôtre, basée à Genève, doit dans la mesure du possible privilégier le français et le multilinguisme pour refléter la diversité culturelle propre à l’ONU et à la Genève internationale. Ce croisement des langues et des cultures constitue un atout certain pour relever les grands défis internationaux débattus à Genève.»

Parmi les précédents lauréats du Prix, on compte le Secrétariat du Conseil des droits de l’homme (2021), l’Organisation mondiale de la santé (2020) ou encore, du côté des personnalités distinguées, Michael Moeller, ancien directeur général de l’ONU à Genève et Zaid Ra’ad al Hussein, haut-commissaire des Nations Unies aux droits de l’homme (2018).

Antoine Grosjean est journaliste à la rubrique genevoise depuis 2001. Il couvre l'actualité régionale, notamment dans les domaines de l'environnement, des enjeux climatiques et de la transition énergétique. Il a aussi travaillé plusieurs années à la rubrique Suisse. Plus d'infos

