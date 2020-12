Canton de Fribourg – Dispositif de vaccination pleinement opérationnel mi-janvier Le canton a informé que deux centres de vaccination, l’un à Forum Fribourg et l’autre à Bulle complèteront, dès le 18 janvier, le dispositif de vaccination composé d’équipes mobiles actives depuis lundi en EMS.

Des unités mobiles soutiendront certaines institutions ainsi que les autres entités habilitées à administrer le vaccin. (image d’illustration) Keystone

Le dispositif fribourgeois de vaccination contre le nouveau coronavirus sera pleinement opérationnel avec deux centres à partir du 18 janvier prochain, a indiqué mardi le canton. Au total, plus de 220’000 personnes devraient être vaccinées d’ici à l’été ou l’automne, soit 70% de la population.

Dès le 18 janvier, les deux centres de vaccination, situés l’un à Forum Fribourg et l’autre à Bulle complèteront un dispositif de vaccination avec des équipes mobiles actives depuis lundi en EMS.

Ces deux centres comprendront respectivement un maximum de 13 et de 6 lignes de vaccination. Une ligne de vaccination permet de réaliser un vaccin toutes les 5 minutes, c’est-à-dire 12 par heure, précise la Direction de la santé et des affaires sociales (DSAS) dans un communiqué.

Les personnes concernées pourront s’inscrire en ligne. Les inscriptions seront ouvertes dès le 13 janvier selon les priorités définies. Les médecins et pharmaciens seront eux sollicités dès que les types et le nombre de vaccins disponibles le permettront.

Idéalement, plus de 70% de la population devrait être vaccinée pour stopper la pandémie. À Fribourg, cela représente plus de 220’000 personnes qui devraient être vaccinées d’ici l’été ou l’automne 2021. Soit plus de 440’000 doses de vaccins à administrer en un peu plus de 6 mois, deux doses étant nécessaires.

Unités mobiles

Afin d’atteindre l’objectif fixé, une partie des personnes prioritaires seront vaccinées sur leur lieu de résidence ou de travail. Ce sera notamment le cas pour les résidents des institutions à risque telles que les EMS, les personnes hospitalisées, le personnel soignant et les personnes «non déplaçables».

Des unités mobiles soutiendront certaines institutions ainsi que les autres entités habilitées à administrer le vaccin dans cette démarche. Les personnes «déplaçables» pourront, elles, se faire vacciner dans des centres de vaccination dédiés.

130 personnes vaccinées le premier jour

La campagne de vaccination a commencé lundi à l’EMS de Cottens, où 92 résidents et une quarantaine de membres du personnel ont reçu une première dose de vaccin de Pfizer/BioNTech. Il est prévu que les équipes mobiles de la task force sanitaire se rendent dans huit EMS répartis sur le canton avant la fin de l’année.

Actuellement, 3000 doses sont stockées dans une pharmacie dédiée, en janvier environ 8000 doses supplémentaires devraient arriver dans le canton.

La logistique nécessaire pour le stockage, le transport et le conditionnement du vaccin de Pfizer/BioNTech empêche son utilisation par les médecins installés, les services d’aide et de soins à domicile ou encore par les pharmacies. Un deuxième vaccin, celui de Moderna, devrait être autorisé sous peu. Il sera plus simple d’utilisation.

ATS/Mathilde Morel