Réservé au cinéma – Disney dévoile à Annecy son film de Noël «Wish» Les plus chanceux ont eu la chance de voir vingt minutes du nouveau film du studio de Mickey, «Wish, Asha et la bonne étoile», attendu en salles en novembre.

À l’occasion des 100 ans du studio de Mickey, le film «Wish, Asha et la bonne étoile» est attendu en salles en novembre. AFP/VALERIE MACON

Une princesse, des souhaits à exaucer et des chansons vouées à prendre la suite de «Libérée, délivrée»: Disney a dévoilé vendredi à Annecy vingt minutes de «Wish, Asha et la bonne étoile», attendu en salles en novembre pour les 100 ans du studio de Mickey.

Conçu en images de synthèse combinées à un «effet aquarelle», «Wish» se déroule dans le royaume médiéval fictif de Rosas.

Dans les scènes présentées au public du festival international d’animation, on découvre Asha, une métisse de 17 ans, sollicitée pour devenir l’apprentie du roi Magnifico, capable d’exaucer les souhaits de ses sujets.

Déçue par le souverain-magicien, incomprise par son grand-père (de 100 ans) et sa mère, elle quitte sa maison et se met à chanter… Avant de faire un vœu par lequel apparaît une «boule d’énergie» en forme d’étoile prénommée Star. À son contact, végétaux et animaux se mettent à parler… et à chanter.

Pas sur Disney+

«Wish sortira au cinéma» et «n’arrivera pas sur Disney+ de sitôt parce que ces films sont faits pour les salles, surtout celui-ci, en cinémascope», s’est réjouie auprès de l’AFP sa créatrice, Jennifer Lee, également directrice créative des studios d’animation Disney.

Son lancement étant prévu le 29 novembre en France, il y évitera ainsi le sort réservé à «Avalonia», sorti directement sur Disney+ l’année dernière en raison du mécontentement de la firme américaine vis-à-vis de la chronologie des médias.

Le contraire aurait surpris, «Wish» étant né de la volonté de Jennifer Lee et Chris Buck, tandem déjà aux manettes de «La Reine des Neiges», de célébrer le 100e anniversaire de Disney en 2023.

Hommage de 100 ans d’histoires

«Nous nous sommes demandé comment rendre hommage à 100 ans d’histoires tout en les rafraîchissant et en les renouvelant», a expliqué celle qui a voulu écrire un «conte de fée original», non adapté d’un livre.

Le personnage de «Star représente en quelque sorte tout ce que Disney a été. C’est l’espoir, l’émerveillement, la joie. Ça ne réalise pas vos rêves à votre place mais c’est là pour vous rappeler que vous pouvez persévérer», a-t-elle ajouté.

L’hommage passe aussi par le graphisme (3D mâtinée de 2D) du film. Il sera en outre précédé en salles d’un court-métrage émouvant mélangeant 2D et 3D, «Once upon a studio», accueilli par une standing ovation à Annecy et où se retrouvent quelque 500 héros Disney.

AFP

