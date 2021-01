WEF – «Discuter, c’est bien. Mais il est temps d’agir!» Pour Angela Merkel, la pandémie a révélé d’importantes faiblesses dans nos sociétés qu’il est maintenant urgent d’adresser. Andrés Allemand Smaller

Pour la chancelière allemande Angela Merkel, la pandémie a montré l’urgence d’agir au niveau planétaire, car les problèmes ne connaissent plus de frontières. Bloomberg

La chancelière allemande Angela Merkel est intervenue ce mardi au sein du Forum économique mondial (WEF), qui se tient en ligne – pandémie oblige – en attendant une réunion «présentielle» en mai à Singapour. «J’espère que vous n’allez pas durablement troquer les belles montagnes de Davos pour les gratte-ciel» de la cité-État asiatique, a-t-elle glissé avant d’entrer dans le vif du sujet. En l’occurrence: les faiblesses de nos sociétés face à la pandémie de Covid-19.

«Toutes les tentatives de se refermer sur soi ont été un échec.» Angela Merkel, chancelière allemande

Certes, elle reconnaît que le développement de vaccins en moins de douze mois, par exemple, montre bien de quelles prouesses est capable le cerveau humain. Elle n’a pas manqué, non plus, de vanter la collaboration des laboratoires Pfizer avec BioNTech, une start-up où s’activent des employés d’une soixantaine d’origines différentes. La chancelière a également souligné l’importance d’économies saines, capables d’encaisser le coup, et de systèmes de santé résilients…