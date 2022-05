«Du vent dans les palmes» 2/12 – Discours et slogans contre la guerre Opinion Pascal Gavillet

Ces pins étaient distribués dans le Palais des Festivals. PGA

Le discours de Vincent Lindon lors de la cérémonie d’ouverture mardi soir? Très bien, sobre, juste, exactement ce qu’on attendait de l’acteur, réputé pour son sens de l’engagement. L’apparition de Forest Whitaker, venu chercher une Palme d’honneur et présenter, plus tôt dans la journée, un documentaire qu’il a produit, «For the Sake of Peace», sur la guerre au Soudan? Là aussi très applaudie, très à sa place.

Puis la visioconférence avec Volodymyr Zelensky, président de l’Ukraine et invité surprise d’une soirée paillettes où il a souligné le lien étroit entre cinéma et guerre, citant notamment Chaplin et «Le dictateur»? Ovationné dans le palais, un peu moins apprécié sur les réseaux sociaux, qui ont jugé cette ingérence de la guerre dans le raout cannois indécente et à côté de la plaque. Je vous laisse chercher vous-même les commentaires, il y en a des milliers sur Twitter. Très peu de positifs. Je ne commenterai pas davantage. Mais mercredi, dans le Palais des Festivals, on distribuait aussi de petits pins que le festivalier peut arborer, en soutien à l’Ukraine. Les voici agrafés sur l’un de mes tee-shirts. Une heure après les avoir collectés, ils étaient déjà épuisés. Si les gens décollent le museau de leurs portables, ils les apercevront peut-être.

