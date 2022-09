KEYSTONE

Thônex, 16 septembre

L’évasion fiscale revêt de multiples formes, toutes plus cachées, dématérialisées et opaques. Une infime part est visible sous nos yeux. Ces dernières années, lorsque je circule sur les routes genevoises, je croise toujours plus de plaques valaisannes. Celles-ci presque toujours sur des voitures plutôt luxueuses. Et depuis peu, il y a également des plaques d’immatriculation de Zoug et Schwytz.

Ce constat m’amène à penser que des résidents genevois ont échangé leur résidence secondaire en Valais ou ailleurs et leur résidence principale à Genève, ceci sans changer leur mode de vie principal à Genève. Vu le nombre de cas observés, je suppose que cela doit concerner des milliers de personnes […]. Dans une commune comme Cologny, le taux de résidences secondaires est d’environ 20%. […] Il serait nécessaire de savoir si les personnes concernées respectent les lois sur les résidences secondaires et les lois fiscales. Si ce n’est pas le cas, c’est qu’il y a un gros déficit de contrôle de l’application des lois dans ce domaine. Ces personnes ne payeraient pas leurs parts d’impôts où elles résident réellement. Elles contourneraient en plus la loi fédérale sur les résidences secondaires.

Si ces personnes respectent les lois, c’est qu’il existe de grosses failles dans les lois existantes, conduisant à un traitement inéquitable des concitoyens. Trop de concurrence fiscale entre les cantons ouvre la porte à des abus de ce genre et ne participe pas au bien commun de la majorité de la population. Ce petit exemple n’est sans doute que la pointe visible de l’iceberg avec sous une eau trouble toute une finance de l’ombre, de trusts et de comptes offshore.

Je souhaite qu’en cette époque charnière de notre civilisation, les élections parlementaires 2023 soient prises avec le plus grand sérieux pour nous faire représenter par des personnes respectueuses des plus faibles, de notre environnement et de sa biodiversité, ainsi que garantes de la sécurité et de la stabilité. Il est parfois difficile de discerner les élus qui défendent sincèrement leurs idées de ceux qui travaillent en faveur d’intérêts particuliers. Avant les élections, nous pouvons encore affiner nos choix à l’aide de smartvote.ch en sélectionnant des candidats proches de nos valeurs.

Certains penseront que je profère un discours moralisateur, mais une société sans valeurs morales est le terreau de l’instabilité, du manque d’harmonie et de conflits.

François Magnin

Vous avez trouvé une erreur?Merci de nous la signaler.