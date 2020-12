Covid-19 – Dis, papa, c’était comment le monde avec des concerts? Déjà neuf mois sans tournées. À Genève, Sophie Solo, Nostromo, Elvett et Ozadya racontent ce qui constitue le cœur du métier de musicien: la scène avec le public. Fabrice Gottraux

Une grosse panne. Depuis mars et les premières mesures sanitaires pour endiguer l’épidémie de Covid-19, le concert appartient aux souvenirs d’avant. Hormis quelques exceptions estivales puis au début de l’automne, voilà neuf mois que les tournées sont à l’arrêt. Le live streaming, Bieber en ligne pour le Nouvel-An? Financièrement, cela ne profite qu’aux très grandes vedettes internationales. Humainement – ou devrait-on dire sensuellement – c’est le désert.

Si la scène est une expérience irremplaçable, pour l’art comme pour le salaire du musicien, elle est également fondatrice d’une carrière. Avec ce que cela engage d’abnégation, d’énergie, de passion, de souffrance parfois, d’extase enfin – une immense satisfaction. Le concert, par extension la tournée, constitue le moteur de la création musicale. Ne pas jouer, c’est aussi ne plus savoir quoi jouer.

Quatre spécimens

Bien malin qui saura deviner quand ça reviendra. Tout ce qui est raconté ici appartient au passé, aux souvenirs du live en «présentiel» – formule aussi limpide qu’elle est laide. Voici les histoires de Sophie Solo, chanteuse à textes au long cours, grande arpenteuse des bars de la place. De Nostromo, quatuor metal plus tout jeune lui non plus – fameuse descente paraît-il, mais qui sait s’il ne s’agit pas d’un cliché? Également Elvett, duo pop superpro, supercoiffé, par ailleurs couple à la ville avec enfants. Ainsi qu’Ozadya, jeune collectif hip-hop mixé baile funk brésilien, amateur de clubbing et de cigarettes qui adoucissent le sens de la vie – un enfant dans les parages ici aussi, idem pour les métalleux. Quatre histoires parmi des centaines d’autres.

Sophie Solo, musicienne. Laurent Guiraud

La scène genevoise regorge de monde: on voudrait connaître les joies d’une tournée classique, d’un gig jazz, et puis les humoristes encore, les danseurs aussi. Et les techniciens? Il y en a un, Raphaël, ingénieur du son de Nostromo. Son témoignage est parfait comme mise en bouche: «J’ai mixé du live streaming. Personne dans la salle. Tu es dans un container, tu reçois le son, compressé, lissé, prêt pour la diffusion web. Aucune sensation, zéro émotion. Au moment des applaudissements, tu entends les mouches voler…»

Le trou de balle

«On ne fait pas de la musique autrement que pour monter sur scène. Sans public, ça n’aurait aucun sens.» Sensationnel Nostromo, à condition d’avoir le live. «C’est une musique énergétique: plus tu envoies, plus les auditeurs t’en renvoient.» Jérôme, Lad, Javier, ces trois quadras représentent un quart de siècle de grindcore éructant, de guitares monstres, sans compter les sextolets à 120 BPM, fantasme du dernier batteur en date, Max. Actuellement, le quatuor enregistre à Gimel, dans le studio Caduceus, domaine de Lad.

Aux dernières nouvelles, l’équipe a opté pour la sobriété. Si l’ivresse des années 90 s’est perdue dans les coulisses, la furia, elle, commande toujours à la scène. «L’interaction avec le public, c’est 80% du concert», résume Jérôme. L’émotion se trouve là, comme l’explique encore l’ingénieux Raphaël: «Comme dans la pop, comme dans toutes les musiques, on cherche à tirer l’auditeur vers la scène, comme si des mains venaient le chercher.» Tout ce que le groupe, depuis son perchoir, ne peut entendre: «Nous, on fait en sorte de jouer ensemble. Mais l’énergie de la foule, oui, on la sent!»

Le groupe de métal Nostromo dans leur studio d’enregistrement de Gimel. Frank Mentha

Parmi les moments les plus exaltants, il y eut le Hellfest, la grand-messe hexagonale du metal, en 2017. Un set que le groupe se remémore avec délectation, ajoutant au récit quelques grognements suggestifs. Ça se passe au bout du lac aussi: c’est une grande joie que d’écouter du metal à pas d’heure, le zinc à portée de bras. Ainsi fait à l’Écurie des Cropettes comme au Rez de l’Usine, lieux fétiches des amateurs de décibels, où l’on se fait «avoiner la tête». Un plaisir en soi qui demande du savoir-faire. «Un rendu brouillon oppresse et fatigue, ajoute l’ingénieur du son. Même avec des guitares saturées. L’idéal est un compromis entre volume et précision, qui tape dans le ventre et secoue le pantalon.» «Le trou de balle», nuancent ses collègues musiciens. Et c’est vrai.

Un tour en camionnette

Un peu de pop à présent. Ça se passe aux Acacias, dans le cadre d’un sous-sol lambrissé. Céline et Alain, la paire menait dans les années 2000 les destinées du groupe Aloan. Depuis 2015, le couple de musiciens tourne avec Elvett.

Céline et Alain évoquent la route, cet enchaînement sans fin qui mène d’une scène à l’autre, d’un soir à l’autre. Comment la camionnette d’Aloan débarquait entre les semi-remorques d’un spectacle géant pour jouer en première partie de Blue Man Group au Palais des Sports de Paris – «Tournée à l’américaine, alcool interdit pour tout le staff avant la fin du show. On filait dans les bars voisins se désaltérer.» «Je rêve encore, dit Céline, de ce couloir infini pour rejoindre la scène: quand j’arrive, le concert est terminé.» Comment, à Taïwan, en 2011, Alain se voit confier une batterie «qu’on aurait dite mangée par un castor». Et comment, encore, une virée à Istanbul – avec Elvett cette fois – nécessitera tout le savoir-faire en informatique de leur claviériste Soraya Berent pour sauver la mise – «Quand tous les effets sonores sont réunis sur une clé USB, encore faut-il pouvoir la brancher.» La réussite d’un concert tient parfois à un fil. «Et le club le plus pourri donne parfois le meilleur concert.»

Trois membres du Collectif Ozadya. Lucien Fortunati

Puis Céline et Alain ont eu des enfants. «La scène te remplit émotionnellement, physiquement. C’est au-delà de la reconnaissance. C’en devient une addiction, relate Céline. Mais quand tu es nourri par autre chose, l’esprit de conquête n’est plus le même. La musique, en revanche, reste centrale.» Et Céline d’affirmer: «Oui, une vie de musicienne est compatible avec une vie de famille. C’est affaire de mentalité.» Qu’on se le dise.

Le chant des bars

Voyons ailleurs, maintenant, dans les cafés. Elle avait 18 ans, Sophie Solo, lorsqu’elle a pris le micro pour la première fois dans un café carougeois. Trente ans de carrière, c’est cela? De La Guinguette, au bord de l’Arve, à La Bretelle, à la rue des Étuves, Sophie Solo les a tous faits. «J’aime la vie dans les bars, j’aime le bruit, j’écoute les gens parler, je me noie dans cette ambiance.»

Mais les bars sont fermés. Alors on va Faubourg-de-Cruseilles, en bordure de Carouge. Deux ou trois pavillons de banlieue avec toits pentus font comme un musée à ciel ouvert. Les ateliers pas plus haut que le rez, juste à côté, ne datent pas d’hier non plus. Ici, un travailleur du bois. Là, notre travailleuse de la voix et son studio: instruments de musique partout, photos et affiches de spectacles aux murs. «C’est ma tournée mondiale genevoise.» Humble Sophie. «Avant que je me la pète, il y a de la marge.» Humour cinglant.

Souvent seule en scène avec les chansons des autres, Jeanne Pestel, Pierre Perret, Allain Leprest, plus récemment les siennes aussi, Sophie Solo tourne également en groupe, dans le Cabaret d’avant-guerre, ailleurs à quatre voix dans le répertoire d’Anne Sylvestre: «Faites-vous légers!» la reprise était annoncée pour le 19 décembre aux Amis. Même pas sûr que ça se fasse. «Cette attente m’est pénible. La situation est si préoccupante qu’elle ne laisse pas de place dans la tête pour trouver le temps de composer, d’écrire ou de dessiner.» Foutu virus, qu’on tâche d’écarter d’une parole.

Le duo Elvett dans son studio. Laurent Guiraud

Avant de jouer, explique Sophie Solo, il lui faut endosser une «charge émotionnelle», que ce soit pour se produire dans un bistrot ou au Victoria Hall. «Je me rappelle 2018, j’étais en confiance. J’ai même traversé la frontière pour me rendre aux Granges de Servette, à Chens-sur-Léman.» Seule dans un grand lieu, face à un public nouveau. «Parfois, ça roule. Parfois, on doit tout recommencer chaque matin.» À quoi ça tient? Sophie Solo indique une carte postale au mur: la vague d’Hokusai. «On a tous nos vagues intérieures. Personnellement, j’ai beaucoup de vagues. Énormément de choses m’échappent, que j’aimerais contrôler. Cela me fait peur. Mais cela fait ma qualité. C’est ce qui plaît, cette fragilité.»

La chaleur des corps

Si les bars de la ville dessinent une cartographie populaire, seuls lieux où il n’est pas obligatoire de posséder plus de 5 francs pour aller au concert, alors les clubs alternatifs prolongent cette société la nuit durant. Voilà le terrain de jeu du collectif Ozadya, à peine trois ans d’existence. «Tous nos projets se construisent en fonction de l’échéance d’une soirée. C’était notre dynamique. C’est tout l’entrain qu’on a perdu.»

Ozadya a passé des nuits blanches aux platines, pour faire danser le Motel Campo entre latin trap et baile funk, pour la Fête de la musique en 2018, sur une place Neuve bondée. Fameux souvenirs. «Les soirées forment un tout: d’abord le repas en groupe et les discussions, enfin le passage dans le club. La foule juste devant, cette énergie qu’on ressent droit sur nous, la chaleur aussi. Quand ça bouge, quand ça twerke, c’est à ce moment et celui-là seulement que tu sais si le son est bon.»

Paléo les attendait en été 2020: annulé. Depuis Antigel en février, Ozadya n’a plus joué. Aujourd’hui, les sept beatmakers, les Voodoo, Zalvf, Neya et Cie – 24 ans de moyenne d’âge – se retrouvent à la maison. Chacun travaille la musique depuis chez soi, partageant le reste du temps entre études et petits boulots – quand il y en a. Pour Voodoo, c’est aussi une vie de jeune père au foyer qui commence. C’est là, sur son balcon, clope au bec, que le collectif conclut: «On espère retrouver notre monde. Mais des soirées avec les gens masqués qui ne peuvent pas se toucher, c’est impossible. Notre musique a besoin du contact physique.»