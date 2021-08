L’éditorial - «Dis, on échange nos apparts?»

À Genève, la moitié des cinq-pièces sont occupés par une, voire deux personnes. Ces chiffres, assez stupéfiants pour les jeunes couples qui cherchent péniblement à se loger, révèlent la réalité d’un marché qui ne fonctionne pas. Cette sous-occupation a ses raisons. Il y a les familles dont les enfants sont partis. Il y a les couples qui se séparent et qui veulent partager la garde de leur progéniture. Il y a aussi tous ceux qui ont les moyens de se payer de l’espace.

Dans cette situation, personne n’est à blâmer. Surtout pas ceux qui sont au bénéfice d’anciens baux et qui n’ont aucune raison de déménager dans du plus petit pour payer plus cher. Le système est ainsi fait qu’en voulant protéger les locataires en place, on favorise de fortes hausses de loyer quand les logements se libèrent, ce qui pénalise ceux qui entrent sur le marché. Mais changer le système reviendrait à dégoupiller une grenade. Et, de toute manière, cela relève du droit fédéral, qui n’est pas près de bouger.

Il n’en reste pas moins qu’il faut trouver des solutions à ce problème chronique. Pour apporter un peu plus d’équité, mais aussi pour ralentir le bétonnage du canton. Car mieux on occupera les logements, moins on aura besoin de construire.

Les propriétaires parapublics pourraient sans doute être plus actifs pour favoriser les échanges d’appartements et montrer l’exemple au secteur privé. Les constructeurs pourraient aussi intégrer cette préoccupation dans leurs projets. En proposant par exemple des locaux communs destinés au télétravail ou à des chambres d’amis. Voilà qui contribuerait à réduire le besoin d’espaces individuels.

