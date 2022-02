Conflit en Ukraine – «Dis, maman, elle viendra chez nous, la guerre?» Pour beaucoup de parents, faire comprendre cette crise complexe et anxiogène à leur progéniture s’avère difficile. Témoignages. Emilien Ghidoni

Pour le docteur Philip Jaffé, cultiver la solidarité en temps de crise est une stratégie payante. «Les enfants sont naturellement altruistes.» MAGALI GIRARDIN

Comment expliquer la guerre aux plus petits? Si vous avez des enfants en bas âge, la question se pose. L’actualité internationale ne leur échappe pas et peut parfois avoir un impact psychologique. Pour beaucoup de parents, expliquer le conflit en cours en Ukraine et ses raisons devient alors un véritable défi.