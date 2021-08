Lettre du jour – Diriger notre destinée Opinion Courrier des lecteurs

Unterägeri, 13 août

Je lis dans la «Tribune de Genève» et d’autres publications des lettres de lecteurs et des articles critiquant les gouvernements (de la Suisse, mais aussi d’autres pays occidentaux démocratiques) et les chefs des grandes entreprises, car ils ne réagissent pas d’une manière urgente pour éviter une catastrophe climatique.

De même, on critique leur manque de clarté et de respect du citoyen dans le cas du combat contre le Covid. Comme on les incrimine également pour les bas salaires payés aux ouvriers des sous-traitants dans les pays économiquement pauvres.

Vous allez dire que les trois sujets sont très différents, et parler des gouvernements et des chefs des grandes entreprises simultanément est une aberration! Mais pas du tout!

Avec les trois sujets, on touche au portefeuille et au confort du citoyen consommateur et électeur! Les résultats des votations, les grandes manifestations contre les décisions des gouvernements et le comportement du consommateur achetant des produits des continents lointains pour quelques centimes de moins expliquent le manque d’action et les réactions trop timides des dirigeants.

Car ces dirigeants des pays et des grandes entreprises sont aussi élus, soit par les électeurs soit par les actionnaires! Avant de réagir et de dire que les actionnaires ne sont que des «riches corrompus», pensez que d’avantage de 25% des actions dans le monde entier sont tenues par des fonds de pension!

Tout cela est dit non pour excuser les dirigeants, mais pour nous inciter tous à «diriger notre destinée» plutôt que toujours chercher des boucs émissaires! Car notre comportement comme électeur et consommateur est primordial.

Votons et consommons avec notre moralité et pas toujours pour notre portefeuille! Car si nos instances élues démocratiquement ne gèrent plus ces crises par peur d’une non-réélection, un jour le modèle russe ou chinois ou nord-coréen… va être implémenté chez nous «pour notre survie», et c’en sera fini de nos droits démocratiques et notre droit de chercher «des boucs émissaires»!

Terry Caloghiris, anciennement dirigeant d’entreprise multinationale

