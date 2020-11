Respect des mesures sanitaires indispensables

Anne Emery Torracinta: «Il ne faut jamais opposer la santé et l'économie. Depuis un mois, nous avions dit que nous allions tenir compte de l'évolution pour envisager un assouplissement des mesures. Aussi, si nous souhaitons de nouveaux assouplissements et ne pas nous retrouver avec une troisième vague et un nouveau confinement, il faudra faire confiance aux Genevois et Genevoises et que ces derniers respectent les mesures sanitaires: le port du masque et la distanciation sociale.»