Hic: les championnats reprennent avant octobre...

On passe aux questions et en voici une sur les championnats qui reprennent avant le 1er octobre. Alain Berset explique qu'il veut garantir que les concepts de sécurité des cantons soient prêts et applicables. Il veut mettre la qualité avant le tempo, rappelant que les mesures décidées sont déjà très favorables aux manifestations sportives.