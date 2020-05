L'industrie MEM subit les conséquences du Covid-19

Les affaires sont loin d'être florissantes pour l'industrie suisse des machines, des équipements électriques et des métaux (MEM). Un effondrement massif est même escompté à partir d'avril. Le secteur a essuyé un repli de 8,4% des exportations au premier trimestre à 15,8 milliards de francs, a indiqué la faîtière. Cette baisse des exportations s'explique à la fois par le repli des entrées de commandes essuyé un an plus tôt et par les effets du confinement dans les marchés de vente.

Vers l'UE, les exportations ont fortement reculé (-10,4%), de même que vers l'Asie (-7,0%) et les États-Unis (-6,0%). L'ensemble des secteurs en a fait les frais, notamment la construction de machines (-12,1%), la métallurgie (-8,8%), l'électrotechnique et l'électronique (-4,3%) et enfin les instruments de précision (-4,5%).