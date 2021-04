Hockey sur glace – «Dire qu’on n’était pas en mode play-off, je ne suis pas d’accord» Malgré la défaite à Fribourg, Patrick Emond n’était pas mécontent du jeu présenté par Ge/Servette… Christian Maillard

Malgré la défaite, Pat Emond n’était pas mécontent du travail de ses hommes mardi… Eric Lafargue

Il arrive parfois qu’on ne voie pas le même match depuis tout en haut des tribunes de presse qu’en bord de glace. Que l’entraîneur ne partage pas notre sentiment. C’était le cas mardi soir à l’heure de l’interview avec Pat Emond, le coach de Ge/Servette, qui n’était pas mécontent du match des Aigles alors que ceux-ci ont semblé longtemps transparents. Tout le contraire des Fribourgeois, bien plus présents physiquement et qui en voulaient plus…

Patrick Emond, si vous avez frôlé l’égalisation dans les dernières secondes de la rencontre, on a surtout le sentiment que Ge/Servette a manqué son premier match des play-off ce mardi à Fribourg…

Non, non, on ne peut pas dire ça.

«On a aussi eu des chances de marquer avant qu’on ne réduise le score à la fin à six contre cinq» Patrick Emond, coach de Ge/Servette

Vous avez vu un bon match de votre équipe?

C’était un bon match des deux côtés. Oui, on a joué un bon match. Alors oui, on a commis des petites erreurs qui nous ont coûté deux buts, mais en play-off c’est comme ça, cela se joue parfois sur des détails. On a aussi eu des chances de marquer avant qu’on ne réduise le score à la fin à six contre cinq. Je suis forcément déçu du résultat mais pour un premier match de série, je pense que nous nous sommes bien comportés.

On a le sentiment, malgré tout, que Fribourg, contrairement à votre dernière confrontation et à vous, avait élevé son niveau de jeu, qu’il était en mode play-off, pas vous, non?

Non, je pense que l’intensité était là de notre côté. De là à dire qu’on n’était pas en mode play-off, je ne suis pas d’accord du tout. On a joué le match qu’on devait faire, peut-être qu’avec nos occasions on a été mal payé, c’est ça les play-off…

Hormis le score, vous êtes donc satisfaits de ce que vous avez vu?

Non je n’ai pas dit que j’étais satisfait, car on a quand même perdu le match. Mais je ne suis pas mécontent du travail que les joueurs ont fourni, c’est tout.

«Quand tu ne marques qu’un seul but c’est difficile de gagner un match» Patrick Emond, coach de Ge/Servette

Qu’allez-vous devoir changer d’ici à jeudi aux Vernets?

Il est sûr que quand tu ne marques qu’un seul but, c’est difficile de gagner un match. Il va donc falloir être plus persistant dans notre tourne offensive, en essayant de mettre plus de pucks au but et de trafic devant Reto Berra. Et voilà.

Et le retour de Noah Rod ou de Tanner Richard, qui vous ont beaucoup manqué ce mardi?

Ça, Dieu seul le sait…

