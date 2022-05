Judith Butler se considère comme non binaire, ni femme ni homme.

La philosophe américaine Judith Butler, 66 ans, a publié en 1990 «Trouble dans le genre», où elle développait un nouveau regard sur le genre: la théorie queer. En suivant le chemin ouvert par Simone de Beauvoir, «On ne naît pas femme, on le devient», Judith Butler a introduit l’idée d’une fluidité du genre. Depuis lors, elle a étudié de nombreux autres sujets et préférerait ne plus être sous les feux des projecteurs dès lors qu’on parle de genre. Juive, elle a perdu une bonne partie de sa famille maternelle durant l’Holocauste, avant sa naissance.