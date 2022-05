Poutine banni, Davos met à l’honneur Zelensky et Klitschko

La Finlande et la Suède sur la voie de l’adhésion à l’OTAN

Vladimir Poutine avait-il prévu le risque d’une adhésion de la Finlande et de la Suède à l’Otan lorsqu’il a lancé son offensive en Ukraine?



Difficile de savoir exactement. Mais tout donne à croire que, pour Vladimir Poutine, c’est une surprise! Son objectif était de donner un coup de frein à l’extension de l’Otan vers les frontières de la Russie. Près de trois mois après le début de l’intervention en Ukraine, c’est l’inverse. Très tôt, des voix ont dû le prévenir de ce risque. L’un de ses derniers interlocuteurs européens avant l’offensive avait d’ailleurs été le président finlandais. En fin d’année dernière, face à la montée des tensions, le vent tournait déjà en Finlande: c’était clair qu’une intervention russe contre l’entrée de Kiev dans l’Otan serait interprétée à Helsinki comme une source d’inquiétude majeure, remettant en cause la liberté de choix des pays. L’ambassade russe en Finlande en a forcément informé le ministère des affaires étrangères à Moscou qui a dû l’expliquer au Kremlin. Des think tanks proches du pouvoir ont sans doute aussi écrit des rapports. Bref, diplomates et experts alertaient Vladimir Poutine. Mais les écoute-t-il? Prend-il le temps de lire leurs notes?