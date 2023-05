Tennis – Dimitrov arrache sa finale au bout d’un combat superbe Grigor Dimitrov ne s’était plus qualifié pour une finale depuis cinq ans. Il est allé chercher son bonheur grâce à une merveille de match contre Fritz. Mathieu Aeschmann Genève

Grigor Dimitrov jouera le titre à Genève, samedi. BASTIEN GALLAY / GALLAYPHOTO

Grigor Dimitrov n’en finissait plus de tourner autour. Voilà cinq ans et une finale historique à Rotterdam face à Roger Federer (la veille de son retour à la place de No 1 mondial) que le Bulgare (33e mondial) n’avait plus éprouvé le frisson d’une finale ATP. Un bonheur qu’il revivra, samedi, sur le central du Gonet Geneva Open et qu’il est allé s’offrir au bout d’une demi-finale somptueuse face à Taylor Fritz (3-6 7-5 7-6).

Puisque ce match a connu trop de rebondissements pour être résumé, il faut sans doute commencer par la fin. Et cet avant-dernier point du tie-break décisif que Grigor Dimitrov termina les bras au ciel, salué par un public debout et conquis. Le champion du Masters 2017 venait de jeter sur la terre genevoise tous les ingrédients de sa renaissance. Il s’était arraché en défense grâce à ses jambes de feu. Il avait choisi deux fois le bon côté, signe d’un joueur qui a retrouvé son flair. Enfin sa main de velours avait gratté le dernier coup droit croisé, celui qui avait conclu l’œuvre d’art.

Plus affûté que jamais

Si Grigor Dimitrov est en finale du GGO, il le doit d’abord à son physique. À 32 ans, «Grisha» semble plus affûté que jamais: léger, tonique et endurant comme lors de cette année 2017 de référence. Or il fallait au moins ça pour contenir les frappes lourdes et la belle envie de Taylor Fritz. Dans le TGV qui va l’emmener vers Paris, l’Américain (9e) risque de se demander comment il a pu laisser échapper un match si bien emmanché (4-0 puis 6-3, 4-2).

S’il est un minimum indulgent avec lui-même, il admettra que la réponse est à trouver de l’autre côté du filet. Car petit à petit, Grigor Dimitrov a trouvé le moyen de grappiller des centimètres de terrain et des microparticules de confiance. Il a subitement mieux retourné, frappé un peu plus fort en coup droit ce qui rendait son slice de revers plus vénéneux encore. Et comme par magie, le public a alors choisi son camp; celui de la créativité et de ce tennis un peu plus joyeux. Celui qui vous fait lever de votre siège.

Grigor Dimitrov est de retour en finale d’un tournoi ATP et c’est une belle nouvelle pour le tennis!

Mathieu Aeschmann est journaliste au Sport-Center depuis 2011. Spécialiste de tennis, il est l'auteur de Au bout du rêve (Slatkine, 2014) et Agir et Penser comme Roger Federer (Éditions de l'Opportun, 2021). Il est également enseignant d'histoire et d'allemand. Plus d'infos @maeschmann

