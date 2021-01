Lettre du jour – Diminuer les doses du vaccin Opinion Pr Bernard Hirschel président, Commission cantonale d’éthique de la recherche, ancien chef unité VIH/sida aux HUG

Genève, 18 janvier

Un éditorial de la «TdG» du 17 janvier reproche à la Suisse de ne pas avoir acheté plus de vaccins en novembre. Mais c’est une vue étroite: en réalité il n’y a pas assez de vaccins dans le monde. Les doses achetées hypothétiquement en novembre par la Suisse auraient manqué ailleurs.

En fait, il existe un moyen plus simple et moins égoïste d’augmenter le nombre de vaccinés: c’est de diminuer les doses.

Les deux vaccins anti-Covid homologués, Pfizer et Moderna, sont presque identiques. Pourtant, le vaccin Pfizer est dosé à 30 microgrammes, le vaccin Moderna à 100 microgrammes. Ne pourrait-on pas diminuer la dose du vaccin Moderna à 50 microgrammes par exemple, et de ce fait multiplier par deux le nombre de personnes vaccinées?

En fait, on pourrait. Moderna a publié des données qui suggèrent fortement que même une dose de 25 microgrammes serait également efficace.

Qu’est-ce qui s’oppose à ce doublement de vaccination? En un mot, le règlement. La dose testée chez des dizaines de milliers de personnes fut de 100 microgrammes, le dossier soumis et approuvé par Swissmedic ne parlait que de 100 microgrammes, et Punkt. Schluss. Et il y a fort à parier que les commissions responsables s’y tiendront. Faire autrement les exposerait à des critiques variées du genre: expérimentation dangereuse, prendre la population pour des cobayes…

Mais ces contre-arguments ne sont-ils pas dérisoires face à l’urgence et face à l’importance de la vaccination, seul espoir réaliste pour vaincre l’épidémie sans dommages collatéraux économiques?

D’autres pays ont osé s’écarter du règlement. Ainsi, en Suisse, quand on dispose de 1000 doses, on vaccine 500 personnes, car il faut 2 doses par personne. Après la première injection, la deuxième dose dort dans le frigo pendant plusieurs semaines… Au Royaume-Uni, on vaccine 1000 personnes tout de suite, en faisant le pari que trois semaines plus tard, 1000 doses additionnelles seront disponibles et que même si ce n’est pas le cas, un retard de la deuxième injection ne portera pas à conséquence.

Allons donc, un peu de courage!

