Grève des femmes – Dimanche, une échappée féministe ralliera seize sites genevois Un an après la vague violette qui avait envahi la Suisse, une nouvelle mobilisation revendiquant l’égalité hommes-femmes se prépare. Suivez le guide… Laurence Bezaguet Grobet

Le collectif invite les femmes à ne pas remplir les tâches habituelles du dimanche afin de les mettre en évidence. Keystone

Une année s’est écoulée depuis le succès de la grève des femmes du 14 juin 2019. Ce jour-là, plus de 500’000 manifestants étaient descendus dans les rues suisses, formant une immense vague violette. Ce riche moment de communion avait suscité beaucoup d’espoir. Or, «rien n’a changé», affirment les organisatrices d’une nouvelle mobilisation féministe prévue ce dimanche. «Bien au contraire, même, appuient-elles. La crise du Covid-19 et le confinement ont mis en exergue à quel point les femmes travaillent dans des conditions précaires et pour des salaires de misère.»