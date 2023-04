Élections cantonales genevoises – Dimanche de désillusion pour les Vert’libéraux Avec 6,37% des voix, la liste de 66 candidats n’atteint pas le quorum au Grand Conseil. Mais ne veut pas se laisser abattre. Récit d’une journée pleine d’émotions. Léa Frischknecht

Mines défaites, dimanche à 13 h 30, au moment de découvrir les résultats du Grand Conseil. MAGALI GIRARDIN

«Ne vous installez pas trop confortablement dans vos sièges, parce que dans cinq ans, on sera là, préparez-vous!» Ces paroles, proférées par les Vert’libéraux à leur entrée dans Uni Mail dimanche après-midi, donnent le ton. Malgré la défaite et la déception, la section genevoise du parti, fondée en 2010, ne veut pas se laisser abattre. Et regarde vers l’avenir.