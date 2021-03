Neutralité carbone – Dilemme nucléaire au Japon Tokyo veut relancer trente réacteurs pour parvenir à la neutralité carbone en 2050. Mais dix ans après Fukushima, la population résiste. Andrés Allemand Smaller

Manifestation antinucléaire en juin 2011 à Tokyo. Dix ans après la catastrophe de Fukushima, les Japonais multiplient les recours juridiques contre le redémarrage de centrales nucléaires. AFP

Pour respecter l’Accord de Paris sur le climat, Tokyo veut rallumer une trentaine de réacteurs nucléaires. Problème: la résistance est grande et les centrales du pays ne seront bientôt plus exploitables. Dilemme.

On s’en souvient, le Japon avait ordonné l’arrêt de ses 54 réacteurs nucléaires suite à l’accident de Fukushima du 11 mars 2011, le plus grave depuis la catastrophe de Tchernobyl en 1986. Pour assurer les besoins en énergie de l’archipel, des centrales thermiques ont donc été rallumées, alimentées par du charbon, du pétrole et du gaz naturel importés à un coût faramineux.