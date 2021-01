Commerce – Digitec Galaxus a vu ses ventes bondir de plus de moitié en 2020 Les ventes de Digitec Galaxus ont presque doublé dans les cantons de Genève, du Tessin et du Valais.

La filiale du groupe Migros a connu des ventes exceptionnelles en 2020 en lien avec la pandémie. Roland Fischer/Wikimedia Commons/CC-BY-SA 3.0

Digitec Galaxus a réalisé l’année dernière un chiffre d’affaires de près de 1,83 milliard de francs, soit 59% de plus qu’en 2019. Dans les cantons de Genève, du Tessin et du Valais, les ventes se sont même envolées de plus de 90%.

«Pendant l’année de la pandémie, la demande de produits de première nécessité et de tous les groupes de produits a été particulièrement forte», a indique la filiale du groupe Migros mardi dans un communiqué.

ATS/NXP