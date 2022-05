«Dieudonné a agi pour des mobiles égoïstes pour diffuser un message négationniste à un large public et tourner en dérision les victimes d’un génocide.» Selon nos renseignements, c’est par cette conclusion que la Chambre pénale d’appel et de révision (CPAR) confirme aujourd’hui la condamnation en première instance de l’humoriste franco-camerounais: 180 jours-amende à 170 francs le jour, soit 30’600 francs d’amende, pour discrimination raciale, diffamation et injure. Aux yeux de la Cour, dans le cadre de ses spectacles donnés à Genève et dans le canton de Vaud, l’artiste a fait part «de son mépris des victimes de la Shoah et de sa volonté de créer la polémique» et a porté atteinte «à la dignité humaine et à la paix publique».