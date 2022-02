Lettre du jour – Dieu ou Diel Opinion Courrier des lecteurs

Hauterive (NE), 19 février

Suite à l’émission «Forum» du 14 février dernier, sur RTS 2, j’entends communiquer ces brèves remarques aux membres de la compagnie des pasteurs.es et des diacres de Genève.

Le genre de Dieu, dont il a été débattu, n’est-il pas une nouvelle action menée par les adeptes de la vague woke, minorité cherchant à imposer sa dictature et sa cancel culture?

Selon la modératrice, le nom de Diel plutôt que celui de Dieu répondrait à certaines revendications à prendre en considération… Intervient donc derechef l’opposition masculin/féminin.

Si la question a sa pleine légitimité dans plusieurs aspects de la vie sociale, a-t-elle sa place en Église et dans le religieux?

Dieu, s’il existe, est l’infinie transcendance, il n’est ni masculin, ni féminin, ni confusion des genres. La féminité est cependant très présente dans la Bible, Ancien et Nouveau Testaments. Ainsi la reine de Saba, Marie, mère de Jésus, Marie-Madeleine, d’autres femmes encore qui ne faisaient pas que suivre Jésus mais assumaient de véritables fonctions pratiques et même, pour certaines, aidaient financièrement le collège apostolique.

Le croyant et pratiquant que j’étais encore dans ma jeunesse n’avait, en invoquant le nom de Dieu, aucune image paternelle ou maternelle, masculine ou féminine, en tête mais éprouvait la présence toujours mystérieuse de l’Être divin.

Sur le Sinaï, lorsque Moïse, bouleversé par ce qu’il voit et entend, demande à Dieu quel est son nom, Il lui répond: «Je suis ce qui suis. C’est ainsi que tu répondras aux enfants d’Israël: Celui qui s’appelle Je suis m’a envoyé vers vous.» (Exode 3,13-14 / traduction de Louis Segond).

Dieu, qui est aussi la compréhension parfaite de toute l’histoire du monde, n’a-t-il pas, ainsi, déjà répondu à la question du genre qu’agitent aujourd’hui des personnes faisant davantage de la sociologie woke que de la théologie sérieuse?

Il est vivement regrettable que, de plus en plus, au sein de la chrétienté, les Églises ou associations proches cèdent à l’air du temps alors qu’elles doivent, par les hommes et les femmes qui les représentent, laisser pénétrer en elles le vent de l’amour, de la foi et de l’espérance que souffle l’Esprit!

François Berger, écrivain, avocat, membre de la Société européenne de culture

