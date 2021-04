Origine de la vie – Dieu et l’étude des astres se rejoignent à l’Université Un nouveau programme interdisciplinaire de l’UNIGE veut résoudre les mystères de l’univers et de l’être humain. Interview d’Élisabeth Parmentier, la vice-doyenne en théologie. Laurence Bezaguet Grobet

Elisabeth Parmentier, vice-doyenne de théologie à l’Université de Genève TDG

Mardi soir, la Faculté de théologie de l’Université de Genève (UNIGE) lancera «À Ciel Ouvert – Science et Spiritualité», en collaboration avec des membres du Département d’astronomie de la Faculté des sciences et en partenariat avec la Fondation Yves et Inez Oltramare. Un programme visant à créer un dialogue interdisciplinaire entre théologie, philosophie et cosmologie pour croiser les savoirs sur l’énigme des origines de la vie et le sens de l’être humain dans l’univers. Vice-doyenne de la Faculté de théologie, qui occupe la chaire Irène Pictet du Pan en théologie pratique, Élisabeth Parmentier s’est particulièrement investie dans ce projet soutenu par le rectorat. Interview.