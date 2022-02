L’invité – Dieu et les femmes, un double enjeu fondamental

L’actuel débat, légitimement lancé par la Compagnie des pasteurs et des diacres de Genève, au sujet de la féminité ou de la bisexualité de Dieu, n’est pas un débat intragenevois et intraprotestant, comme a pu le faire croire l’émission «Forum» du 14 février. François Berger l’a très bien montré (voir «Lettre du jour» du 22 février) dans ces colonnes, l’enjeu est double: comment parle-t-on de Dieu et quelle est la place des femmes dans l’Église? Ce sont deux questions distinctes mais connexes. La discussion sur la place des femmes dans l’Église est bien plus ancienne que les années 70 du siècle précédent. Dans un ouvrage majeur, Élisabeth Schüssler Fiorenza, une spécialiste catholique du Nouveau Testament, a montré les effets négatifs de la patriarcalisation de la Bible et de l’histoire de l’Église, dès ses origines, et a magistralement reconstruit le rôle des femmes au sein du christianisme («En mémoire d’elle. Essai de reconstruction des origines chrétiennes selon la théologie féministe», Le Cerf, Paris, 1986, original américain 1983). Il ne fait pas de doute, à mes yeux, qu’une telle reconstruction a contribué à renouveler de fond en comble la problématique féministe d’un point de vue théologique. J’y souscris entièrement, tant du point de vue historique que du point de vue théologique et éthique. De son côté, la grande philosophe des études genre, la penseuse juive américaine Judith Butler, a déconstruit la notion de genre en montrant le trouble considérable que cette notion implique pour le statut nouveau de l’homme et de la femme dans nos sociétés démocratiques («Trouble dans le genre. Le féminisme et la subversion de l’identité», Paris, La Découverte, 2005, original américain 1990).

La théologie et les Églises chrétiennes ne pourront pas formuler l’originalité de l’Évangile et de la foi sans entrer en dialogue avec ces deux formes de féminisme radical.

Autre est la question du sexe de Dieu, question absurde s’il en est, puisque, dans toute la tradition chrétienne, Dieu n’apparaît jamais comme un clone ou une projection anthropomorphique de l’homme, je veux dire de l’homme et de la femme comme identités égales et complémentaires. Dieu n’est pas un superhomme ou une superfemme, mais la dimension ultime du réel, un infini de relation, trinitaire et érotique (au sens étymologique de ce mot: fondé dans l’Amour inconditionnel).

Un problème demeure cependant, le plus profond de tous: Jésus de Nazareth, le fondement christologique du christianisme, était sans conteste un mâle à part entière. Il n’avait rien d’un transgenre. Et le fait que, dans toute la tradition chrétienne, comme l’a souligné Élisabeth Parmentier, doyenne de la Faculté autonome de théologie protestante de l’Université de Genève, Jésus a appelé Dieu «Notre Père qui est aux cieux» ne signifie pas que Dieu soit mâle. Dieu est au-delà de la différence des sexes et des genres, Dieu est littéralement transgenre et transsexe. Alors, plutôt que d’affubler Dieu de toutes les parures de la sexualité humaine, donnons-nous le temps de penser Dieu comme la réalité ultime qui englobe la totalité du monde.

Denis Müller Afficher plus Denis Müller, professeur honoraire UNIGE INDEPENDANT/LE MATIN

Vous avez trouvé une erreur?Merci de nous la signaler.