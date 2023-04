Portrait d’artiste – Didier Tronchet: rire jaune et humour noir Oubliant les personnages trash de ses débuts, le bédéaste français revient sur un troublant souvenir d’enfance dans le bouleversant «L’année fantôme». Jean-Philippe Bernard

Didier Tronchet a opéré un virage vers, dit-il, «une forme de profondeur». Dans son très beau nouvel album, il évoque les secrets de famille. JOEL SAGET / AFP

Au royaume de l’humour noir, cet homme-là est un souverain puissant et admiré. Voilà bientôt quarante ans que Didier Tronchet a commencé à balancer des grenades dans la mare de la bienséance en créant Raymond Calbuth, Jean-Claude Tergal, Maurice Poissard et quelques autres, habitants de la bonne ville de Ronchin, dans le nord de la France. Des «damnés de la terre», selon une expression chère à l’auteur, confrontés en vrac à la solitude des retraités, à l’abstinence sexuelle, à la maladie, à l’injustice, à la misère au fil d’histoires courtes parfois trash, toujours féroces qui lui ont notamment valu entre 1990 et 1998 trois prestigieux Alph-Art humour au Festival d’Angoulême!