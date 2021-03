Exposition – Didier Tronchet: «Le football est un vrai miroir de nous-même» Créateur de Raymond Calbuth, le bédéaste dévoile une brassée de planches originales à Carouge. L’occasion de parler de son nouvel album consacré au ballon rond. Philippe Muri

Dans «Footballeur du dimanche», Didier Tronchet brosse le portrait de joueurs amateurs très éloignés de Messi ou Ronaldo. C’est drôle, bien senti et bien raconté. Ed. Delcourt

Maudit virus, maudit confinement. Depuis un an, Didier Tronchet ronge son frein. Pas que le créateur des irrésistibles Raymond Calbuth et Jean-Claude Tergal – deux personnages qui l’ont révélé au grand public – ne puisse plus dessiner. Dans son atelier lyonnais avec vue sur la Saône, l’ex-rédacteur en chef de «L’écho des savanes», auteur récemment de l’excellent roman graphique «Le chanteur perdu» continue de manier la plume ou le pinceau. Mais il n’a plus la possibilité de jouer au football, sa grande passion à côté de la bande dessinée. Et ça le plombe, lui qui vient de consacrer au ballon rond un album plus ou moins autobiographique.