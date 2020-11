Covid-19 – Didier Raoult ne croit pas à l’arrivée rapide d’un vaccin Attaqué de toutes parts, le chercheur marseillais jette un nouveau pavé dans la mare. Alain Jourdan

Didier Raoult le 24 juin 2020 à Paris. KEYSTONE

Les derniers propos du professeur Didier Raoult risquent de faire couler encore beaucoup d’encre. Après avoir fustigé, mardi, dans une vidéo diffusée sur YouTube, les responsables de la Société de pathologie infectieuse de langue française (SPILF) à l’origine de son renvoi devant les instances disciplinaires de l’Ordre des médecins pour manquement au devoir de confraternité et utilisation de traitements non validés et charlatanisme, le chercheur affirme ne pas croire à l’imminence de l’arrivée d’un vaccin sur le marché.

«Il n’y a pas de vaccin aujourd’hui, c’est de la science-fiction.» Didier Raoult