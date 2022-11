Qatar 2022 – Didier Deschamps: «Je ne suis pas là pour ma gloriole mais pour gagner» Rencontré à Monaco avant le départ de la France pour le Qatar, le sélectionneur des Bleus évoque le défi des champions du monde en titre. Au menu: un long entretien et des bouchons vaudois en guise de présent. Nicolas Jacquier - Monaco

Pour Didier Deschamps, Kylian Mbappé a déjà marqué l’histoire. KEYSTONE

Comme les autres sélections, Didier Deschamps et les Français sont arrivés au Qatar. Trois semaines plus tôt, c’est à Monaco que nous avions rencontré le sélectionneur des Bleus. En ce jour d’audience consacré à la presse internationale, Deschamps n’avait pas ménagé son temps pour évoquer le défi qui l’attendait: conserver cette couronne mondiale, ce que seuls l’Italie (1934, 1938) et le Brésil (1958, 1962) ont réussi. Cela ne date donc pas d’hier. Le défi n’en est que plus exaltant.