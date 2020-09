Canton du Valais – Didier Défago prend les rênes des remontées mécaniques L’ancien champion olympique de ski Didier Défago va succéder à Berno Stoffel, qui quittera la présidence des Remontées mécaniques du Valais pour diriger l’association des remontées mécaniques suisses dès le 1er octobre.

Le champion de ski Didier Défago a été élu vendredi président des remontées mécaniques du Valais (archives). KEYSTONE/ANTHONY ANEX

L’ancien champion olympique de ski Didier Défago a été élu président des Remontées mécaniques du Valais vendredi à Vercorin. Il succède à Berno Stoffel qui a évoqué une année 2019-2020 «exceptionnelle», ternie par le Covid-19.

Vice-président depuis 2017, Didier Défago a été porté à la présidence lors de l’assemblée générale. Les remontées mécaniques du Valais (RMV) «sont confrontées à de grands défis en raison de la crise actuelle du Covid-19», a déclaré l’ancien skieur alpin cité dans un communiqué diffusé vendredi.

Cet été, le port du masque dans les cabines fermées «s’est avéré efficace» et la pratique du ski sur les glaciers à Saas-Fee et Zermatt «s’est déroulée dans problème». Les RMV ne voient donc aucune raison «d’introduire des mesures plus strictes cet hiver et exigent d’être «soumis à la même réglementation que celle des transports publics».

A inscrire dans les livres d’histoire

Berno Stoffel, qui quittera la présidence des RMV pour diriger l’association des remontées mécaniques suisses dès le 1er octobre, a tiré le bilan de l’année 2019-2020: Elle «restera dans les mémoires comme une année à inscrire dans les livres d’histoire».

Durant la première moitié de la saison, les RMV ont réalisé «des chiffres d’affaires records» grâce aux bonnes conditions d’enneigement en haute altitude notamment, grâce au soleil et à la douceur des températures durant la période des fêtes. Une «année exceptionnelle» brutalement interrompue avec la fermeture des installations le 13 mars en raison du Covid-19.

Selon un sondage réalisé auprès de ses membres, les RMV estiment la perte de chiffre d’affaires dans le domaine du transport à 60 millions de francs environ. En ce qui concerne les journées skieurs, elles accuseraient une baisse de 16,5% pour la saison d’hiver 2019-2020. «Grâce au report de l’amortissement des prêts octroyés par l’Etat pour 2020, les liquidités des remontées mécaniques ont pu être en partie préservées», notent les RMV. L’été 2020 a, lui, été «meilleur que prévu».

Des remontées mécaniques à Canal 9

L’association des remontées mécaniques du Valais a un nouveau directeur: Pierre Mathey succède à Marcelline Kuonen qui deviendra directrice de la télévision cantonale Canal 9 à partir du 1er octobre.

