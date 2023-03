Ski alpin – Didier Défago à la tête des Mondiaux de Crans-Montana Le champion olympique de descente à Vancouver en 2010 a été élu au poste de CEO des Championnats du monde qui auront lieu dans quatre ans dans la station valaisanne. Chris Geiger

Didier Defago est le nouveau CEO des Championnats du monde 2027. KEYSTONE

Près de trois semaines après la démission avec effet immédiat de la Vaudoise Caroline Kuyper de son poste de directrice générale du comité d’organisation des Championnats du monde de Crans-Montana 2027, Swiss-Ski a officiellement annoncé, vendredi matin, le nom de son successeur. Sans surprise, il s’agit de Didier Défago. Dès le 1er mai 2023, le Morginois de 45 ans reprendra, en effet, le rôle de CEO de ces compétitions qui auront lieu dans quatre ans sur le Haut-Plateau.

En s’attachant les services du champion olympique 2010 de descente, la Fédération suisse de ski a engagé «une personnalité forte, connue et jouissant d’un excellent réseau (…) En raison de ses origines, et notamment en tant que Président des remontées mécaniques valaisannes (depuis septembre 2020), le vainqueur de cinq courses de Coupe du monde connaît parfaitement le contexte local.»

«Le challenge qui m'est proposé est unique et je me sens prêt à relever ce défi.» Didier Défago, nouveau CEO des Mondiaux de ski alpin 2027

Le Valaisan, notamment vainqueur des descentes de Wengen et Kitzbühel durant sa longue carrière en Coupe du monde (1996 à 2015), a dit se réjouir de reprendre la direction opérationnelle des Championnats du monde de ski alpin 2027, soit quatre ans avant ce grand événement de sports de neige.

«Le challenge qui m'est proposé est unique et je me sens prêt à relever ce défi, a-t-il expliqué dans un communiqué publié vendredi matin par Swiss-Ski. L'attribution des Championnats du monde en Valais est une magnifique opportunité pour Crans-Montana, pour tous les jeunes passionnés de ski en Suisse romande et pour la Suisse. Le défi est de taille. La région du Haut-Plateau, avec ses connaissances actuelles dans l'organisation de grands événements, et avec mon expérience du sport, devraient faire de ces Mondiaux une magnifique fête du ski. Je remercie le comité pour sa confiance et me réjouis de collaborer avec eux et les différents acteurs du projet.»

Au bénéfice d’une formation de dessinateur en bâtiment, Didier Défago a récemment été chargé de la conception de la nouvelle piste de Coupe du monde «La Grand Becca» au pied du Cervin auprès de la FIS. Il a également été responsable de la conception du parcours de la descente des Jeux olympiques 2022 à Pékin aux côtés de Bernhard Russi.

Sa nomination a été saluée par Urs Lehmann, président de Swiss-Ski et du comité d’organisation des Championnats du monde 2027. «Didier Défago parle la langue des athlètes, a rappelé l’Argovien. Il connaît le sport, c’est un team player. Il vient du canton des Mondiaux et préside les remontées mécaniques valaisannes. Nous sommes très heureux de la grande motivation démontrée par Didier, une grande personnalité inclusive du ski et champion olympique, à devenir le CEO des Championnats du monde de ski alpin 2027. Nous sommes convaincus qu’en tant que CEO des Mondiaux de ski 2027, il saura relever les futurs défis de manière optimale grâce à son réseau et à son savoir-faire, et qu’il créera, en compagnie de sa future équipe, les conditions nécessaires pour la réussite d’un grand et inoubliable événement de ski.»

