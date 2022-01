Deux champions pas si différents – Didier Cuche et Beat Feuz, une rencontre qui fait des étincelles

Didier Cuche et Beat Feuz parlent de chutes terrifiantes, de gestion nerveuse, des entraînements estivaux sur les glaciers et de leurs premières fois particulières.

Feuz: Physiquement, on est assez proches l’un de l’autre, donc on ne peut pas être si différents…

En vous-même, Beat, retrouvez-vous par exemple le soin qu’apportait Didier Cuche à chaque détail, l’un des traits importants de sa personnalité?

Feuz: Pas vraiment. En revanche, ce qui nous rassemble, c’est que nous sommes tous les deux de véritables bêtes de course, des félins qui veulent dominer tous leurs adversaires.

Cuche: Moi, j’aurais eu besoin de faire ce que Beat réussit si bien: se laisser aller, ne pas trop s’attarder sur des détails. Je n’ai pas appréhendé le sport de la même manière que lui, notamment au niveau des sensations, de la finesse. J’ai dû énormément apprendre et travailler. Au milieu de ma carrière, alors que je connaissais des hauts et des bas, un peu plus de décontraction m’aurait fait le plus grand bien.